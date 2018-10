La Leopolda è il partito di Renzi che mangerà il Pd?

Leopolda - Scalfarotto lancia comitati civici : “Non è embrione del partito di Renzi”. Ma c’è chi spera nel nuovo soggetto : “I comitati civici ? Non saranno l’ embrione del nuovo partito di Renzi”. Taglia corto Ivan Scalfarotto , l’ex sottosegretario allo Sviluppo economico e deputato dem, pronto a presentare l’iniziativa alla nona edizione della Leopolda . “Nessun tentazione di abbandonare un simbolo logoro e un partito abbattuto dalle sconfitte? No, siamo orgogliosi di quanto fatto. I comitati serviranno a reagire a un governo che ...

RETROSCENA/ Alla Leopolda nasce "Forza RB" - il nuovo partito di Renzi e Berlusconi : Ma esiste veramente Forza Pd? Certo, ed è pronto al lancio. Unico programma: "l'avevo detto!". Per questo i due devono aspettare l'autunno. Ecco chi fa che cosa. MARA MALDO(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Il countdown per il Governo Lega-M5s è già iniziato, di G. SapelliRETROSCENA/ Le manovre di Renzi per accaparrarsi il patrimonio della Dc, di V.P. Cappa