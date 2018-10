La Lega trionfa anche in Trentino Prende 1 voto su 4 | ko gli altri

La Lega trionfa anche in Trentino Al 35% da sola - ko tutti gli altri : Successo trionfa le anche nella provincia di Trento per Matteo Salvini. Secondo i primi risultati dello scrutinio, la Lega supererebbe addirittura il 35% da sola , con un centrodestra unito che sarebbe ben oltre il 40%. Scompare però la Forza Italia, al momento intorno al 3%. Tonfo anche del Pd, che dal 22% del 2013 scende di parecchi punti e al momento è intorno al 15%. anche il M5s molto lontano dal Carroccio, con circa il 6% dei voti

Campionato Europeo di Polo Fip 2018 - trionfano l’Italia e l’eLeganza : Terzo posto per l’Irlanda, secondo per l’Azerbaijan. La medaglia d’oro, invece, è andata proprio all’Italia. Dopo 10 giorni di grandi emozioni in sella, si è concluso lo scorso fine settimana il Campionato Europeo di Polo Fip 2018: al Villa Sesta Polo Club, in provincia di Arezzo, gli atleti della nazionale maschile hanno brindato al loro trionfo insieme con la squadra femminile, che si è invece classificata seconda, ...