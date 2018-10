La Lega oltre quota 27% doppia il Pd | insidiato dal Patt Delusione 5 Stelle

Bolzano : SVP oltre il 40% - Lega arretra : 2.31 La Svp torna a salire e dopo l'89% di sezioni scrutinate il partito di raccolta dei sudtirolesi è al 40,8%,ovvero - anche se di poco - oltre l'obiettivo del 40% indicato nei giorni dal governatore Arno Kompatscher. Per il secondo posto è testa e testa tra il Team Koellensperger e la Lega. Team ha nuovamente superato la Lega e ora è in seconda posizione con il 15%, mentre il partito di Salvini arrestra al 12%. Stanno infatti arrivando ...

Il Legame oltre la morte : Defoe tatua il nome di Bradley sul suo braccio : Presi dai mille impegni quotidiani, vittime dell'incessante susseguirsi degli eventi, proseguiamo nello scorrere della nostra vita e attanagliati dallo stress perdiamo il contatto con la realtà e la cognizione del tempo, dimenticando troppo spesso chi ci circonda e le sue problematiche. Benessere e malessere si alternano nei vari angoli della Terra ma in maniera quasi istintiva l'unico male di cui ci curiamo è il nostro, per naturale ...

La Chiesa ortodossa russa ha interrotto i Legami con il Patriarcato di Costantinopoli : è il più grave scisma nella Chiesa ortodossa da oltre un secolo : La Chiesa ortodossa russa ha annunciato di aver ufficialmente interrotto le relazioni con il Patriarcato di Costantinopoli, la Chiesa ortodossa con sede a Istanbul, in Turchia, considerata la più autorevole e prestigiosa tra le varie chiese ortodosse. La decisione è The post La Chiesa ortodossa russa ha interrotto i legami con il Patriarcato di Costantinopoli: è il più grave scisma nella Chiesa ortodossa da oltre un secolo appeared first on Il ...

Sondaggi Ixè per Huffpost. Il potere non logora - M5S e Lega si rafforzano : alleanza oltre il 60% : Gli ultimi dati dell'Istituto Ixè confermano le tendenze delineate nelle settimane scorse. Pare terminato il travaso osmotico di consensi tra le due forze dell'alleanza giallo-verde. Il processo di "ibridazione" coesiva degli elettorati di Lega e Movimento 5 Stelle, evidenziato dalle nostre precedenti analisi, sembrerebbe stabilizzato. Ora si mantiene costante la forbice tra i due partiti, in forza di un loro rafforzamento parallelo, che ...

Sondaggio Ipsos - la Lega fa il botto : al Nord è al 48% mentre al Sud va oltre il 22% : I malumori provenienti dal Nord contro il governo gialloverde, in particolare contro il decreto dignità e la manovra, sembrano aver colpito soltanto il Movimento 5 Stelle e lasciato la Lega quasi ...

Totti - duro colpo per il suo libro : scaricate ilLegalmente oltre 10 mila copie : Francesco Totti vittima della pirateria informativa: scaricate illegalmente oltre 10 mila copie del nuovo libro Francesco Totti ha dovuto ingoiare un boccone amaro in questi giorni. Il calciatore, impegnato nelle ultime settimane con la promozione del suo nuovo libro (Un Capitano), è stato infatti vittima della pirateria informativa. La sua autobiografia, edita da Rizzoli, pare […] L'articolo Totti, duro colpo per il suo libro: scaricate ...

SPREAD OLTRE 300 PUNTI - BORGHI “MEGLIO USCIRE DA EURO”/ Molinari (Lega) - “colpa del reddito di cittadinanza” : Claudio BORGHI (Lega), "Italia meglio con moneta propria": l'Euro affonda, lo SPREAD vola OLTRE 300 PUNTI base. Dietrofront del parlamentare, "nessuna uscita, anche se la mia idea resta"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:54:00 GMT)

Borghi - “Italia meglio con propria moneta” : Euro affonda/ Spread oltre 300 punti : Lega smentisce - “no uscita” : Claudio Borghi (Lega), "Italia meglio con moneta propria": l'Euro affonda, lo Spread vola oltre 300 punti base. Dietrofront del parlamentare, "nessuna uscita, anche se la mia idea resta"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 11:21:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ La Lega stacca M5s di oltre 7 punti. Centrodestra oltre il 46% : SONDAGGI POLITICI, la Lega ha quasi il 35% delle preferenze e stacca nettamente gli alleati del Movimento 5 Stelle che sfiorano il 27%. Il Pd non arriva al 20%(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 10:32:00 GMT)

Pensioni - la Lega : oltre a Quota100 il riscatto agevolato della laurea : Sembrano aprirsi nuovi scenari in materia di riforma delle Pensioni: dalla quota 100 a partire da 62 anni e probabilmente con 36/37 anni di contributi, secondo le ultime ipotesi allo studio del governo alla possibilita' del riscatto agevolato della laurea ai fini previdenziali. Si arricchisce sempre di più il pacchetto sulla previdenza che dovrebbe trovare spazio nella legge di Bilancio 2019. “Quota 100 sara' efficace – ha dichiarato al Sole 24 ...

Sondaggi Ixè - Lega stacca i 5 stelle di 3 punti e mezzo : “Il Carroccio risucchia oltre il 10 per cento del voto M5s” : La Lega ha superato di 3 punti e mezzo l’alleato di governo del Movimento 5 stelle: il Carroccio, secondo la rilevazione Ixè, ha infatti toccato la soglia del 31,2 per cento, mentre i 5 stelle sono fermi al 27,6. Sul fronte dell’opposizione, il Pd è al 18,2 per cento (stabile rispetto alle politiche di marzo, meno un punto percentuale circa rispetto a giugno) e Forza Italia cede “quasi un terzo del proprio elettorato” ...

Vertice su Manovra. Lega e M5s puntano a oltre il 2% : si apre trattativa sul deficit : ... il ministro per gli affari con il parlamento Riccardo Fraccaro, il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi, la sottosegretaria pentastellata all'economia Laura Castelli e il sottosegretario all'...