La fame non spaventa più Come vivere senza diete restando felici e in forma

Francesco : "Cancellare il flagello della fame con azioni concrete - non con eventi e pubblicazioni" : Secondo Francesco, 'in questo secolo XXI, che ha registrato notevoli passi avanti nel campo della tecnica, della scienza, delle comunicazioni e delle infrastrutture, dovremmo arrossire per non aver ...

Papa Francesco : messaggio alla Fao - 'passare all'azione - in modo che scompaia totalmente il flagello della fame'. 'I poveri non possono ... : 'In questo secolo XXI, che ha registrato notevoli passi avanti nel campo della tecnica, della scienza, delle comunicazioni e delle infrastrutture, dovremmo arrossire per non aver ottenuto gli stessi ...

Loredana Bertè : "Con Mimì pativamo la fame. Non esistevano compleanni o Natale. Manca disperatamente - ho rimorsi" : "Non avevamo niente. Non esistevano compleanni, non esisteva Natale. I miei genitori erano degli statali: mio padre preside, il classico padre padrone. È una ferita troppo profonda che è rimasta dentro di me per sempre, ho visto delle scene che nessuno dovrebbe vedere". Nel salotto di Maurizio Costanzo, Loredana Bertè ripercorre la sua infanzia, il difficile rapporto con i genitori, lo strettissimo legame con la sorella Mia ...

Johnson al congresso Tory : "Il piano May sulla Brexit? Non è ciò per cui abbiamo votato. Infame l'idea di un secondo referendum" : Un secco no al piano May sulla Brexit e un attacco feroce all'avversario Jeremy Corbyn. È iniziato così l'intervento di Boris Johnson al congresso Tory, a Birmingham. sulla possibilità di una seconda consultazione sulla Brexit è stato categorico: "l'idea di un secondo voto è Infame, ma l'ovvia fragilità democratica del piano Chequers intensificherà solamente simili appelli", ha affermato. Il ...

“Sono a Londra perché la mia fame ha superato la paura. L’Italia è bella - ma non è l’unica” : Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Sono a Londra, e il guaio dei sogni è che si avverano. Quando torno a Bari vedo le facce di sempre, solo un po’ invecchiate, gli stessi luoghi, solo un ...

Il senatore M5S Mauro Coltorti : "In Eritrea e Etiopia non si muore di fame e non si vive male" : "Conosco l'Eritrea e l'Etiopia perché ci ho lavorato. In nessuno di questi due paesi ci sono situazioni aperte di conflitto ed anzi le condizioni di vita non sono così male". A dirlo, in un colloquio con Il Foglio, è il senatore dei 5 Stelle Mauro Coltorti, parlando del tema dell'immigrazione e degli sbarchi.Docente universitario e sponsorizzato da Luigi Di Maio per l'incarico di ministro delle Infrastrutture, Coltorti parla ...

Civitanova - ruba cibo per fame : i gestori del negozio non denunciano e gli fanno un regalo : La triste vicenda di cui si sta per parlare si è verificata a Civitanova Marche, piccolo comune in provincia di Macerata, dove un uomo di cinquantatré anni è stato sorpreso a rubare del cibo all'interno del magazzino di uno chalet presente sul lungomare Piermanni. Triste, perché l'episodio fa riflettere su quella che è la situazione economica attuale dei cittadini del nostro Paese, visto che il furto è avvenuto perché il soggetto in questione ...