La coscia della Boschi fa litigare a ' sinistra'

Khedira ko - distrazione ai flessori della coscia : distrazione ai flessori della coscia sinistra per Sami Khedira . Questo l'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto il centrocampista tedesco, infortunatosi ieri sera nella partita di ...

Juve - Khedira : distrazione ai flessori della coscia . Tre settimane di stop? : Brutte notizie in casa Juve ntus. Nel pomeriggio il club bianconero ha comunicato che Sami Khedira , uscito nel primo tempo del match di Champions League di ieri in casa del Valencia, è stato sottoposto ...

Torino : per Iago Falque lesione al flessore della coscia : Torino - L'attaccante del Torino Iago Falque , uscito per infortunio nel corso del match di domenica con l' Udinese , ha riportato una ' lesione di basso grado ai muscoli flessori della coscia destra' ...

Juventus - lesione ai flessori della coscia destra per De Sciglio : due settimane di stop : Il difensore bianconero ha riportato una lesione ai flessori della coscia destra , si prevede uno stop di due settimane Nuovo inquilino nell’infermeria della Juventus , si tratta di Mattia De Sciglio che ha riportato un guaio muscolare alla coscia destra . Il difensore bianconero si è sottoposto agli esami strumentali, da cui è emersa una lesione ai flessori . Questo il comunicato del club: ‘Il calciatore Mattia De Sciglio è stato ...

Fiorentina - infortunio per Lafont : lesione al bicipite femorale della coscia destra : Stop per Lafont . La Fiorentina dovrà fare a meno del suo portiere, almeno per un po'. Uscito a fine primo tempo durante l'ultima partita contro l'Udinese - vinta 1-0 dalla Viola grazie a un gol di ...