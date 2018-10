La colpa è sempre degli altri La sindrome grillina di Ventura

Wanda Nara - Tapiro per colpa di Maxi Lopez : “Vince sempre la verità” : Wanda Nara riceve un Tapiro d’Oro da Sfaffelli: la querelle con l’ex marito Maxi Lopez La nuova vittima di Valerio Staffelli è Wanda Nara. La nota showgirl argentina è stata intercettata dall’amatissimo e storico inviato di Striscia La Notizia a Milano. L’uomo ha consegnato un inaspettato Tapiro d’Oro all’attuale moglie del calciatore Mauro Icardi. Ma […] L'articolo Wanda Nara, Tapiro per colpa di Maxi ...

Fake News - la libertà di stampa è sempre in pericolo. Ma non per colpa di Di Maio : “Per fortuna ci siamo vaccinati anni fa dalle bufale, dalle Fake News dei giornali e si stanno vaccinando anche tanti altri cittadini tanto è vero che stanno morendo parecchi giornali tra cui quelli del gruppo l‘Espresso che, mi dispiace per i lavoratori, stanno addirittura avviando dei processi di esuberi al loro interno perché nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà”. Vi suona bene? A me ...

Giovani sempre più miopi : colpa dei cellullari e dei social network : ... Oms, sono 253 milioni i disabili visivi nel mondo, di cui 217 milioni gli ipovedenti e 36 milioni i ciechi. E, entro il 2050, metà della popolazione mondiale potrebbe essere affetta da miopia, come ...

Giornata mondiale della vista - giovani sempre più miopi per colpa della tecnologia : In Italia i miopi sono 15 milioni e il loro numero sta aumentando, in special modo tra i più giovani. La miopia si manifesta, oltre che con la difficoltà di mettere a fuoco le immagini, con emicrania e strizzamento degli occhi dovuto al fastidio derivante dalle fonti di luce. La miopia giovanile colpisce due ragazzi su 10,e l'età di partenza si attesta intorno ai 15 anni. Questo fenomeno è stato collegato alle abitudini dei giovani che passano ...

Sempre più giovani miopi - colpa di web e vita a chiuso : Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità , Oms, sono 253 milioni i disabili visivi nel mondo, di cui 217 milioni gli ipovedenti e 36 milioni i ciechi. E, entro il 2050, metà della ...

Dal Tour de France alla Vuelta - la storia è sempre la stessa : un ciclista si ritira per colpa della pessima organizzazione : Dylan Van Baarle ha dovuto abbandonare la Vuelta dopo l’incidente avvenuto al termine della dodicesima tappa, causato da un membro dell’organizzazione Un altro ritiro causato da una pessima organizzazione, dopo il Tour de France questa volta tocca alla Vuelta, dove Dylan Van Baarle si è visto costretto ad abbandonare la competizione per un doloroso incidente. AFP/LaPresse Il corridore del Team Sky infatti è stato protagonista ...

MotoGp - Lorenzo polemico su Petrucci - Jorge commenta l'atteggiamento di Danilo : 'mi dà sempre la colpa' : Jorge Lorenzo commenta il quasi scontro con Danilo Petrucci, il pilota della Ducati polemico nei confronti del collega italiano Un episodio particolare, durante le Fp2 sul circuito di Silverstone, ha ...

MotoGp – Lorenzo polemico su Petrucci - Jorge commenta l’atteggiamento di Danilo : “mi dà sempre la colpa” : Jorge Lorenzo commenta il quasi scontro con Danilo Petrucci, il pilota della Ducati polemico nei confronti del collega italiano Un episodio particolare, durante le Fp2 sul circuito di Silverstone, ha visto protagonisti Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci. Il pilota italiano ha sfiorato lo spagnolo quasi tamponandolo. Il motociclista della Pramac ha così accusato il maiorchino di non aver prestato attenzione all’uscita della corsia box ...

Ilva - Di Maio : “Commesso delitto perfetto. Mittal sempre stata in buona fede - colpa è dello Stato” : “La gara sicuramente è stata fatta male, ha dei vizi e per noi è illegittima”. La responsabilità non è di Mittal, che “è sempre stata in buona fede. Il delitto perfetto è stato commesso dallo Stato, non dal soggetto privato”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nella conferenza stampa che si tiene per illustrare il parere dell’avvocatura sulla gara di cessione dell’Ilva L'articolo ...

Il lago sempre più basso «colpa dei contadini No - dipende dalle dighe» : Sono sempre più 'nude' le rive del lago, il cui livello scende ancora. Non bastassero le immagini delle darsene inaccessibili, dei muri di contenimento 'nudi', tutto raccontano le rilevazioni: siamo a ...