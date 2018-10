La cessione di Magneti Marelli e l’interesse nazionale

Dopo cessione Magneti Marelli - Fca vola a Piazza Affari : Il primo atto rilevante del nuovo ceo di Fca succeduto a Sergio Marchionne, Mike Manley, è la cessione di una delle aziende più rilevanti della galassia del gruppo italo-americano, Magneti Marelli. La decisione definitiva è stata presa in favore dell'azienda giapponese Calsonic Kansei, controllata dal fondo americano KKR. Nelle casse di Fca arrivano 6,2 miliardi di euro, cifra non piccola se si pensa, tanto per fare un esempio, che gli americani ...