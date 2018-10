La caccia è feroce | insensata e omicida L’unica soluzione è abolirla

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Sua madre lo ha partorito, allattato, svezzato, vaccinato, educato, cresciuto, accompagnato, protetto, immensamente amato. E poi M.T. è morto l’altro ieri, a vent’anni, ucciso dalla pallottola di un pensionato che, durante una battuta di, lo ha scambiato come un cinghiale. La stessa fine è toccata ad un altro ragazzo ligure, morto in provincia di Imperia lo scorso 20 settembre. Di morti insensate è pieno il mondo, certo, ma questi sono decessi – ventidue nell’ultima stagione venatoria più quasi settanta feriti, come segnala l’Associazione Vittime della– che potrebbero essere evitate. Impedendo ladi domenica, perché i boschi sono pieni di gente che raccoglie funghi o semplicemente si rilassa, costringendo itori a seguire le regole – uccidere con licenza regolare e nei giorni consentiti e nelle specie consentite ...