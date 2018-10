Knack 2 è tra le nomination per un premio BAFTA

eurogamer

: L'esclusiva PS4 #Knack2 tra le nomination per un premio #BAFTA. - Eurogamer_it : L'esclusiva PS4 #Knack2 tra le nomination per un premio #BAFTA. -

(Di lunedì 22 ottobre 2018)ha annunciato leper i Children's Awards di quest'anno e l'esclusiva PlayStation 4,2, è tra i giichi premiati con un posto nella short list.Come riporta Eurogamer.net, l'annuale British Academy Children's Awards ha nominato quattro titoli per la categoria:Come avete visto, tra levediamo l'apprezzatissimo Mario + Rabbids, insieme al solido Everybody's Golf, ma è da notare anche il riconoscimento per Frantics, un gioco PlayLink esclusivo per PS4. E poi, abbiamo2.Read more…