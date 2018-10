Kickboxing – Elisabetta Canalis presenterà The Night of Kick and Punch 9

sportfair

(Di lunedì 22 ottobre 2018)Theofand9, sabato 15 dicembre presso il centro sportivo Vismara Saràa presentare Theofand9, sabato 15 dicembre presso il centro sportivo Vismara, in Via dei Missaglia 117, a Milano. La nona edizione della manifestazione di sport da ring organizzata dallaandPromotions di Angelo Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style, avrà come protagonisti i fuoriclasse dellache combatteranno con le regole dello stile K-1 (calci, pugni e ginocchiate) e della boxe thailandese (calci, pugni, ginocchiate, gomitate e proiezioni, ma nel momento in cui l’avversario è a terra bisogna interrompere l’azione). I combattimenti saranno la parte più importante dello spettacolo, ma non tutto lo show: all’interno del palasport saranno presenti 3 maxischermi (1 da 6 metri e due da 4 ...