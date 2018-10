Khashoggi | Trump | non sono soddisfatto di versione Riad

Khashoggi - Erdogan-Trump : si faccia luce : 13.36 I presidenti di Turchia e Usa durante una telefonata hanno discusso il caso di Jamal Khashoggi , scomparso dopo essere entrato nel consolato saudita di Istanbul. "Piena luce sulla vicenda", hanno concordato Trump e Erdogan. Indagini della polizia turca puntano sul ruolo del colonnello saudita Mu- , treb che avrebbe telefonato 4 volta dal Consolato all'ufficio del principe ereditario Salman a Riad, il giorno in cui Khashoggi venne ucciso. ...

Khashoggi - telefonata Erdogan-Trump : Turchia domani renderà pubblici risultati inchiesta : I presidenti di Turchia e Usa, Recep Tayyip Erdogan e Donald Trump, hanno discusso in una telefonata del caso di Jamal Khashoggi . Lo riferiscono fonti della presidenza di Ankara, secondo cui i due ...

Khashoggi - telefonata Erdogan-Trump : Turchia domani renderà pubblici risultati inchiesta : I presidenti di Turchia e Usa, Recep Tayyip Erdogan e Donald Trump, hanno discusso in una telefonata del caso di Jamal Khashoggi . Lo riferiscono fonti della presidenza di Ankara, secondo cui i due ...

La purga di Riad per la morte di Khashoggi : diciotto arresti che convincono Trump : Trump e Salman 'Abbiamo prove e informazioni e condivideremo con il mondo intero i risultati dell'inchiesta', aveva ammonito il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, mettendo alle strette ...

Khashoggi - ARABIA SAUDITA AMMETTE “È STATO UCCISO”/ Ultime notizie - le reazioni di Trump e Pompeo : KHASHOGGI , sauditi “Ucciso nel consolato”. Ultime notizie , Riad esce per la prima volta allo scoperto AMMETTE ndo che il giornalista sia STATO ammazzato: il cerchio si stringe(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 09:26:00 GMT)

Khashoggi - Trump : sanzioni a Riad ma voglio parlare col principe : " voglio parlare con il principe ereditario saudita prima di intraprendere i prossimi passi". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Il presidente Usa ha quindi ...

Khashoggi - Trump : credibile spiegazione : 05.17 La spiegazione data dai sauditi sulla morte di Jamal Khashoggi per il presidente americano Donald Trump "è credibile". Lo afferma la Casa Bianca che chiede a Riad di"fare giustizia tempestivamente, in maniera trasparente e in conformità con un processo equo".