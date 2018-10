Khashoggi | principe Salman fa condoglianze al figlio del giornalista

Re e principe telefonano al figlio di Khashoggi. Ma la tensione sui sauditi resta altissima : Il re saudita Salman e il principe ereditario Mohamed bin Salman hanno presentato le loro condoglianze al figlio di Jamal Khashoggi, il giornalista e dissidente saudita morto nel consolato del suo Paese a Istanbul: secondo l'agenzia ufficiale Spa, il monarca e suo figlio hanno telefonato a Salah Jamal Khashoggi, il quale -riferisce ancora l'agenzia- ha ringraziato il re ed ha espresso la sua "sincera gratitudine" al principe Mohamed per le ...

Caso Khashoggi - Riad : "Il principe bin Salman era all'oscuro' - : Il ministro degli Esteri saudita afferma che l'uccisione del giornalista è stata "un'operazione scellerata" della quale l'erede al trono non sapeva nulla. La Germania interrompe la vendita di armi. ...

Khashoggi : Riad - principe era all'oscuro : ANSA, - WASHINGTON, 21 OTT - La morte di Jamal Khashoggi è stata "un'operazione scellerata" di cui il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman non era assolutamente a conoscenza. Lo ha detto il ...

Khashoggi : Riad - il principe bin Salman era all'oscuro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Khashoggi - Trump : sanzioni a Riad ma voglio parlare col principe : "voglio parlare con il principe ereditario saudita prima di intraprendere i prossimi passi". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Il presidente Usa ha quindi ...

Caso Khashoggi - 'Legati al principe Salman 4 dei sospettati' : Trump difende principe saudita: "Trattato come Kavanaugh" - Donald Trump ha criticato le voci di condanna che si stanno levando in giro per il mondo contro la monarchia saudita. "Ci siamo di nuovo: ...

Caso Khashoggi - media : "Legati al principe Salman quattro dei sospettati" : Secondo il New York Times, una delle persone identificate è un frequente accompagnatore di Mohammed bin Salman

Omicidio Khashoggi - 5 sospettati vicini al principe bin Salman : Sono almeno cinque le persone sospettate dalle autorità turche di essere coinvolte nella sparizione del giornalista saudita Jamal Khashoggi, quattro di loro sono collegate al principe ereditario ...

Cnn - Khashoggi fatto a pezzi nel consolato. Nyt - fra i sospettati uomini di MbS. Ma Trump difende il principe saudita : Donald Trump difende i sauditi, ma dalla stampa americana arrivano nuovi inquietanti prove del coinvolgimento del regime di Riad nella scomparsa di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita scomparso nel consolato a Istanbul, ormai con ogni probabilità ucciso nella sede diplomatica saudita. Per il New York Times quattro dei principali sospettati sono collegati al plenipotenziario di casa Saud, il principe ereditario Mohammed bin Salman. La ...

Khashoggi : 4 sospetti legati a principe : ANSA, - WASHINGTON, 17 OTT - Sono almeno cinque le persone sospettate dalle autorità turche di essere coinvolte nella sparizione del dissidente saudita Jamal Khashoggi, 4 di loro collegate al principe ...

Khashoggi - 'sospettati legati a principe Salman'. Ma Trump lo difende - : Secondo il New York Times 4 persone coinvolte nella sparizione del giornalista dissindentesarebbero molto vicine a Mohammed bin Salman. Il presidente Usa: "Come per Kavanaugh non ci sono prove". ...

Khashoggi : Nyt - legati al principe 4 dei sospettati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Caso Khashoggi - media : 'Legati al principe Salman 4 dei sospettati' : Trump difende principe saudita: "Trattato come Kavanaugh" - Donald Trump ha criticato le voci di condanna che si stanno levando in giro per il mondo contro la monarchia saudita. "Ci siamo di nuovo: ...

Khashoggi - Trump difende principe saudita : trattato come Kavanaugh : Donald Trump critica le voci di condanna che si stanno levando in giro per il mondo contro la monarchia saudita per la scomparsa del dissidente Jamal Khashoggi. "Ci siamo di nuovo: sei colpevole finché non viene provato che sei innocente", ha detto infatti il presidente ...