Juventus | ultras e bagarinaggio | accuse anche sulla stagione in corso L’anticipazione di

(Di lunedì 22 ottobre 2018) “Una signora Alleanza”, l’inchiesta di Report, che va in onda stasera, lunedì 22 ottobre, su Rai3 sui rapporti con glie la malavita, svela che il fenomeno del– per il quale laè stata condannata in sede di giustizia sportiva, sia ancora in auge. Un ex, Bryan Herdocia, mostra i biglietti rivenduti per due partite dellain: Juve-Lazio di campionato e Valencia-Juve di Champions League. Leggi l’inchiesta sul Fatto Quotidiano L'articoloin. L’anticipazione di Report proviene da Il Fatto Quotidiano.