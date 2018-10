Juventus | rivoluzione maglia nel 2019-20 | addio alle strisce bianconere?

Rivoluzione Juventus - Allegri ‘segue’ Marotta : cambio anche in panchina - ecco tutti i nomi per il sostituto [FOTO e DETTAGLI] : 1/7 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Juventus - la rivoluzione ha inizio. Via Marotta - ipotesi Zidane : Fulmine a ciel sereno in casa bianconera, con l'addio di Marotta che lascia un buco a livello dirigenziale. In quest'ottica il nome più caldo è quello di Zinedine Zidane

Polveriera Juventus - in tre hanno chiesto la cessione : mezza rivoluzione a gennaio - ‘big’ scontenti [NOMI e DETTAGLI] : Il campionato si è fermato per lasciare alle Nazionali, prestazioni non entusiasmanti per l’Italia in Nations League, pareggio contro la Polonia e sconfitta contro il Portogallo, la situazione nel girone può considerarsi in salita. Nel prossimo weekend torna in campo la Serie A, l’unica squadra a punteggio pieno è la Juventus di Massimiliano Allegri, i bianconeri dovranno vedersela con la sorpresa delle prime giornate, il ...