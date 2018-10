Juventus | Mandzukic ko | per il croato niente Champions

Infortunio Mandzukic - salta Manchester Utd-Juventus / Distorsione alla caviglia in allenamento : L'Infortunio di Mandzukic colpisce la Juventus proprio alla vigilia della sfida contro il Manchester United. Per una Distorsione alla caviglia il croato non parte per l'Inghilterra.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:17:00 GMT)

Distorsione alla caviglia : Juventus a Manchester senza Mandzukic : TORINO - Emre Can , alle prese con un nodulo tiroideo e in attesa di sapere se dovrà operarsi, non sarà l'unico assente nella Juventus che farà visita al Manchester United in Champions League . Nella ...

Juventus-Genoa - le pagelle : Bonucci si perde Bessa - Mandzukic non brilla : Szczesny 5,5 - Spettatore fino a inizio ripresa, prima neutralizza un destro da fuori velenosissimo di Piatek, poi viene colpito e affondato dalla capocciata di Bessa. Forse poteva azzardare l'uscita. ...

Mandzukic capitano della Juventus? : Chiellini salta il Genoa. Secondo la Gazzetta dello Sport , l'allenatore della Juventus, Allegri pensa di dare la fascia di capitano all'attaccante croato Mandzukic .

Juventus - Mandzukic vicino al rinnovo fino al giugno 2022 : L’avventura di Mario Mandzukic con la maglia della Juventus sembra essere destinata a continuare. Pare essere convinta di questo la redazione di “Rai Sport” che riporta come l’entourage dell’attaccante croato e la dirigenza del club bianconero siano ormai prossimi all’accordo per il rinnovo del suo contratto. Juventus, Mandzukic: i dettagli del nuovo accordo La nuova […] L'articolo Juventus, Mandzukic ...

DIRETTA/ Udinese Juventus (risultato finale 0-2 : ) Bentancur e Cr7 in gol - ma gli applausi sono per Mandzukic : DIRETTA Udinese Juventus streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, anticipo della 8^ giornata di Serie A (oggi 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 23:51:00 GMT)

Udinese-Juventus : dalle 18 La Diretta Ronaldo con Dybala e Mandzukic : Udinese e Juventus si sfidano alla Dacia Arena di Udine nella partita delle ore 18 di questo sabato di campionato; i friulani vengono dalla brutta sconfitta di Bologna subita in rimonta dopo essere ...

Udinese-Juventus - le probabili formazioni : torna CR7 - con lui Dybala e Mandzukic : Ultima giornata di campionato prima della sosta, dove nessuno vuole congedarsi dalla Serie A con un risultato negativo. Le motivazioni sono importanti per entrambe le squadre. L'Udinese vuole ...

La Juventus vista da Ravanelli : 'CR7 leader - Dybala cresciuto. Ma io mi rivedo in Mandzukic' : 'L'addio di Marotta ha sorpreso tutti - ha detto ' Penna Bianca ' ai microfoni di 'RMC Sport' -. È una persona straordinaria e negli ultimi 7 anni ha fatto qualcosa di straordinario con Andrea ...

Juventus - attesa Champions : senza Ronaldo ok Mandzukic-Dybala : Tre punti per allungare in testa al Gruppo H. Tre punti per continuare il filotto di vittorie, lungo ormai otto gare, e non intaccare l'aura di imbattibilità che la Juventus si è creata nell'avvio di ...

Juventus-Young Boys - Allegri svela le mosse di formazione : Mandzukic - Dybala e qualche dubbio : Juventus-Young Boys – Dopo il successo nella gara di campionato contro il Napoli, la Juventus si prepara per la gara contro lo Young Boys, partita molto importanti per la Champions League. Importanti indicazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Domani sera dobbiamo vincere altrimenti vanifichiamo quello che abbiamo fatto in Spagna. Va giocata con rispetto e determinazione perché in Europa c’è maggiore ...

Champions : Juventus - occhi puntati su Mandzukic contro lo Young Boys : Domani sera scende in campo la Vecchia Signora nel secondo match del gruppo H della fase a gironi della Champions League. Allo Juventus Stadium gli uomini di Allegri incontrano gli svizzeri dello ...