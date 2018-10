Juventus da grande a perfetta con la rabbia di Ronaldo

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Genoa : Perin - focus sul grande ex. Quote e ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus-Genoa: Quote e le ultime novità live su chi sarà in campo oggi all'Allianz Stadium, per la nona giornata del Campionato di Serie A.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 14:52:00 GMT)

Udinese-Juventus - Allegri : “Siamo stati maturi e attenti. Cancelo? Grande prestazione” : Ai microfoni di Skysport, Massimiliano Allegri ha analizzato la vittoria della Juve contro l’Udinese, sottolineando l’attenzione che i suoi hanno dimostrato: “Abbiamo lavorato per iniziare al meglio e stasera secondo me, abbiamo disputato la migliore partita dal punto di vista tecnico. Dimostrata maturità e attenzione. Stiamo facendo vari step e i ragazzi sanno cosa migliorare. Non bisogna smettere di giocare e oggi lo abbiamo ...

Juventus - Allegri : 'Ronaldo grande professionista - dentro e fuori dal campo' : TORINO - Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Udinese - Juventus . Tanti gli argomenti toccati. ' Cristiano Ronaldo sta bene, riguardo alle sue vicissitudini dico che lo conosco ...

Juventus - Allegri : “Ronaldo è una grande persona. Ad Udine non sarà facile” : A pochi giorni dall’ottima vittoria contro lo Young Boys in Champions League, il tour de force della Juventus sta per terminare con la sfida esterna contro l’Udinese. I bianconeri scenderanno in campo domani alle 18 alla Dacia Arena e, puntuali, sono arrivate le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. L’allenatore della Juventus ha inizialmente […] L'articolo Juventus, Allegri: “Ronaldo è una grande ...

Juventus - Allegri : “Ronaldo farà grande prestazione” : “Troppa energia positiva e troppo entusiasmo abbassano l’attenzione. Mercoledì abbiamo fatto una bella partita, ma è normale per la Juventus. Oggi ci sono in palio tre punti e di lì non si scappa. Bisogna mettere da parte la gara mercoledì e prepararsi a domani”. Massimiliano Allegri non si fida del Frosinone e chiede alla sua squadra di tenere i piedi per terra. “Oggi è una partita che si gioca anche con la testa ...

Juventus - Allegri : “Ronaldo farà grande prestazione” : “Troppa energia positiva e troppo entusiasmo abbassano l’attenzione. Mercoledì abbiamo fatto una bella partita, ma è normale per la Juventus. Domani ci sono in palio tre punti e di lì non si scappa. Bisogna mettere da parte la gara mercoledì e prepararsi a domani”. Massimiliano Allegri non si fida del Frosinone e chiede alla sua squadra di tenere i piedi per terra. “Domani è una partita che si gioca anche con la ...

Calciomercato Juventus - il clamoroso indizio di Pirlo : si lavora a un grande ritorno : 1/6 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Calciomercato Juventus - il clamoroso indizio di Pirlo : si lavora a un grande ritorno : 1/6 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Milan - scoppia il caso Caldara : i rossoneri rischiano di ‘bruciare’ un grande talento - Gattuso non ‘vede’ l’ex Juventus : Milan, caso Caldara – Si avvicina l’inizio della 4^ giornata del campionato di Serie A, un turno che promette spettacolo, emozioni e colpi di scena, dopo la pausa per le Nazionali si inizia a fare sul serio. Il Milan è reduce dal successo contro la Roma e ha ritrovato grande fiducia, all’esordio buona prestazione nonostante la sconfitta contro il Napoli. In estate la dirigenza rossonera si è mossa molto bene, ...

Juventus - un altro grande progetto : la seconda casa : TORINO - La Juventus vuole farsi la seconda casa. Non per andare in vacanza, ma perché negli ultimi due anni si è ingrandita la famiglia e bisogna trovare spazio per la seconda squadra, la Juventus ...

Lazio - oggi la sfida alla Juventus : il momento di essere grande : Emozione, la giusta dose di paura e la voglia di fare meglio rispetto alla prima. Juventus-Lazio è tutta qui. La stagione biancoceleste è iniziata nel peggiore dei modi tra volantini, litigi ...

Calciomercato - il pagellone di CalcioWeb : Roma e Juventus da 9 - 5 e Napoli da non sottovalutare - bene Milan ed Inter - il Torino è una grande sorpresa : Si è concluso il Calciomercato, la finestra estiva ha regalato grosse emozioni e colpi di scena, adesso ‘parola’ al campo con l’ormai immediato esordio. Una squadra che si è mossa assolutamente bene è la Juventus di Massimiliano Allegri che ha chiuso il colpo Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo, dubbi invece sull’operazione con il Milan e con la doppia cessione di Higuain e Caldara. Super il mercato ...

Juventus : tra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala c'è grande intesa : La Juve, questa mattina, si è ritrovata alla Continassa per prore la sua marcia di avvicinamento in vista dell'esordio in campionato. Le sedute che i bianconeri stanno svolgendo in questi giorni sono fondamentali per i giocatori per trovare la giusta intesa e per oliare i meccanismi di gioco, con lo staff della Juventus che si sta concentrando soprattutto sui nuovi acquisti per permettere loro di inserirsi al meglio e soprattutto nel minor tempo ...