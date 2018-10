Juve | Ronaldo | Io sono un esempio dentro e fuori dal campo

Juve - Ronaldo sui social : “ogni partita insegna” : “Ogni partita insegna qualcosa”. Cristiano Ronaldo vede così l’1-1 della Juve ntus con il Genoa, primo pareggio dopo un filotto di 10 vittorie tra campionato e Champions. “Ora – scrive sui social – concentrati sulla prossima”, la trasferta di martedì, in Champions, contro il Manchester United, la squadra che ha lanciato il portoghese nel calcio che conta. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE ...

Diretta Juve-Genoa in tivù su Sky : Cristiano Ronaldo sfida Piatek : Fra le partite più interessanti della nona giornata del campionato [VIDEO] di Serie A spicca senz'altro Juventus-Genoa. La sfida è in programma oggi pomeriggio alle ore 18.00 allo Stadium di Torino e sara' Diretta dall'arbitro La Penna. Sara' un match imperdibile che vedra' Cristiano Ronaldo misurarsi contro il talento del momento, Piatek. Per vedere la partita bisognera' essere clienti Sky. Dove vedere Juventus-Genoa in tv e in streaming: la ...