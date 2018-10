Juve | Pjanic | ' Napoli? Se giochi bene e non vinci | perdi tempo In Champions'

Juventus-Genoa 1-1 - le pagelle : Bonucci zavorrato - Pjanic al risparmio; Bessa è perfetto E il Napoli va a meno quattro : Al di là del pasticcio difensivo, quando stacchi la spina non sempre ti salva la super-panchina. Lezione utile per Allegri. Juric, ri-debutto da sogno

Juve - Pjanic : 'Testa già a Manchester? No - volevamo vincere col Genoa. Io e Ronaldo...' : Dopo la sfida pareggiata 1-1 contro il Genoa, Miralem Pjanic ha così parlato a Sky Sport: 'Testa già a Manchester? La volontà era sicuramente quella di vincere, poi il Mister ci ha avvertito, sappiamo sempre che dopo la sosta le partite più difficili sono le prime, perché sono ...

Tagliavento racconta : il “caso Allegri” dopo Inter-Juve ed il mancato rosso a Pjanic : Tagliavento ed Orsato sono stati i protagonisti di una gara tra Inter e Juventus molto discussa nella passata stagione L’ex arbitro Tagliavento è stato uno degli uomini più discussi della passata stagione assieme al collega Orsato, a causa della direzione arbitrale in Inter-Juventus. Polemiche a non finire in quell’incontro vinto dai bianconeri, polemiche che ancora oggi fanno infervorare i supporters interisti. Tagliavento era ...

Juventus - orgoglio Pjanic : 'Adesso prendete pure fiato - ma la musica non cambierà' : Ieri la Juve di Massimiliano Allegri ha ottenuto l'ottava vittoria consecutiva in campionato, la decima stagionale. I bianconeri a Udine hanno disputato un'ottima partita e solo le parate incedibili di Scuffet hanno impedito ai Campioni d'Italia di dilagare. La Juventus si è imposta dunque per 0-2 grazie alle reti di Rodrigo Bentancur e Cristiano Ronaldo. Entrambi i gol sono stati di pregevole fattura: la marcatura dell'uruguaiano è arrivata ...

DIRETTA/ Udinese Juventus (risultato live 0-0) streaming video e tv : Pjanic sfiora la rete! : DIRETTA Udinese Juventus streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, anticipo della 8^ giornata di Serie A

LIVE Udinese-Juventus calcio - Serie A in DIRETTA : 0-0. Ci provano Ronaldo e Pjanic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Udinese-Juventus, terzo anticipo (il secondo odierno) della 8a giornata di Serie A 2018-2019. I campioni d’Italia ritrovano in campo Ronaldo, dopo la squalifica che l’ha costretto a saltare il match di martedì in Champions League contro lo Young Boys, vinto, comunque, agevolmente con il risultato di 3-0. Ad affiancare CR7 in attacco dovrebbero essere Mandzukic e Dybala, anche se ...

Calcio - cena di squadra per la Juventus - paga Pjanic per tutti : Cristiano RonaldoShaquille O'Neal Edin DzekoSamuel Eto’o David Beckham Stanislav ManayevPilotiFloyd Mayweather Jr.È come la vostra cena dopo il calcetto, solo che la squadra è un po’ diversa. Attorno al tavolo in questo caso c’è l’intera Juventus. I campioni d’Italia sono tutti a cena insieme a rinforzare il morale del gruppo che già va a gonfie vele, a punteggio pieno, in campionato e in Champions ...

Juve : Pjanic offre la cena alla squadra - volti distesi e felici [FOTO] : Dopo l’allenamento di ieri, la Juventus ha deciso di regalarsi alcuni momenti di relax. Tutti i bianconeri infatti si sono recati insieme a cena fuori, come testimoniato dalla foto pubblicata su Instagram da Leonardo Bonucci. La cena è stata organizzata da Miralem Pjanic che ha invitato i compagni fuori offrendogli la cena. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...

Probabili formazioni / Juventus Napoli : Pjanic vs Hamsik - che duello! Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Juventus Napoli: Quote, le ultime novità live sugli schieramenti con moduli e titolari per il big-match di Serie A allo Stadium (7^ giornata)

Probabili formazioni/ Juventus Napoli : orario - diretta tv e notizie live. Allegri punta su Pjanic : Probabili formazioni Juventus Napoli: diretta tv, orario e le ultime notizie live sugli schieramenti attesi domani all'Allianz Stadium per la 7^ giornata della Serie A.

Probabili formazioni / Frosinone Juventus : quote e ultime novità live - Chibsah vs Pjanic (Serie A) : Probabili formazioni Frosinone Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Fuori causa Khedira e Douglas Costa tra le fila dei campioni d'Italia

Valencia-Juventus - le pagelle bianconere : bene Cancelo. Pjanic glaciale due volte : SZCZESNY - voto: 7,5 Attento sui tiri di Batshuayi e Soler. Poi para il rigore nel finale. CANCELO - voto: 7 Colpisce la traversa e prende il rigore, spinge e difende senza sosta. BONUCCI - voto: 6,5 ...