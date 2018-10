Juve | Chiellini | ' Pogba? Ci sono ffetto e stima | so che sono ricambiate'

Manchester United-Juventus - sarà ancora 4-3-3 : out Can - riecco Chiellini : Manchester UNITED-JUVE- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di domani sera all’Old Trafford. Lo United ospita la Juventus per quella che si annuncia una tappa fondamentale per la qualificazione ai prossimi ottavi di Champions League. Inglesi a caccia di punti fondamentali per rimettere in senso il girone, bianconeri vogliosi di archiviare il discorso […] L'articolo Manchester United-Juventus, sarà ancora 4-3-3: out ...

Calciomercato Juventus - dal Portogallo : 'Bianconeri su Grimaldo'. E Chiellini apre al ritorno di Pogba : In Portogallo sono sicuri: "La Juventus ha già parlato con Grimaldo" . Il calciatore in questione è Alejandro Grimaldo Garcia, terzino sinistro classe '95 di nazionalità spagnola e dal 2016 al Benfica.

Juventus - Allegri "Vietato sbagliare" / Il mister bianconero svela la formazione : "Szczesny sì - Chiellini no" : Massimiliano Allegri parla alla vigilia di Juventus-Genoa: sbagliare è vietato. In campo non vedremo Perin ma Szczesny, Chiellini riposa in difesa mentre davanti ci sono ancora dubbi.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:01:00 GMT)

Juventus - Allegri scopre le carte in vista del match contro il Genoa : le ultime su Costa - Dybala - Chiellini - De Sciglio… : Nella classica conferenza stampa pre-gara, Massimiliano Allegri ha fornito qualche indicazione sull’undici titolare che ha intenzione di schierare nella partita di domani contro il Genoa. Si parte dai recuperati: “Normale che a qualcuno manchi minutaggio. Spinazzola ha fatto 50 minuti mercoledì in amichevole, normale non sia in forma campionato. De Sciglio sta bene, Douglas Costa pure, gli mancano i minuti. Gli altri stanno ...

Juventus - Allegri : 'Ronaldo è sereno. Contro il Genoa Chiellini riposa' : TORINO - 'E' un momento importante, se pensiamo e crediamo che vinciamo tutte le partite prima di giocarle, sbagliamo. Dobbiamo ora essere ancora piu' bravi a rientrare dentro il campionato con la ...

Juventus - Chiellini : 'Ho studiato per costruirmi un futuro dopo il calcio' : A me piacerebbe restare nel mondo del calcio, perché è la mia grande passione. Magari con qualche ruolo da scrivania e non di campo, ma devo imparare e non pensare che siccome ho giocato 15 anni ...

Juve-Genoa - la prima di Criscito allo Stadium contro il suo passato. Totti - Chiellini e quel 2-2 dell'Olimpico : Sabato 20 ottobre sarà la sua prima volta all'Allianz Stadium e chissà che Domenico Criscito non ripensi a quello che poteva essere e non è stato. Il difensore del Genoa e della Nazionale tornerà a ...

Buffon - nostalgia Juve : 'Sento sempre Barzagli - Bonucci e Chiellini' : Ma se ne devo indicare una sola, anche se in maniera un po' scontata, dico la finale del Campionato del Mondo '. Opinione certamente condivisa da tutto il popolo italiano. E non potrebbe essere ...

Juventus-Young Boys - probabili formazioni : riposano Chiellini e Cancelo : È il giorno di Juventus–Young Boys, sfida della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri alla per rimanere a punteggio pieno e in vetta al gruppo H, gli svizzeri per tentare il colpaccio contro una delle favorite alla vittoria finale. Fischio d’inizio alle ore 18.55, all’Allianz Stadium. Ecco le possibili scelte […] L'articolo Juventus-Young Boys, probabili formazioni: riposano Chiellini e ...

Juventus - Young Boys : Allegri 'Chiellini riposa - Bernardeschi forse' Barzagli 'Impossibile sostituire Marotta - lo Stadium che emozione' : ... hanno parlato in conferenza stampa il tecnico Massimiliano Allegri e il veterano bianconero, ex campione del mondo, Andrea Barzagli Queste sono le loro parole trascritte per il web da tuttojuve.com: ...

Allegri : 'Juventus - restiamo concentrati. Perin titolare - Chiellini riposa' : Domani allo Stadium arriva il Bologna e Massimiliano Allegri pensa a nuove rotazioni, sullo stile di quelle di domenica a Frosinone, visto che poi sabato ci sarà anche il big match contro il Napoli di ...

Chiellini riscrive la storia della Juve : a Frosinone può superare Zoff : Una partita storica. Per Frosinone, che nel nuovo stadio 'Benito Stirpe', un anno di vita, ospiterà questa sera i campioni d'Italia, e per la stessa Juve pronta a festeggiare il suo capitano. Giorgio ...

Valencia-Juventus - Champions League 2019 : le probabili formazioni. Allegri rilancia Pjanic e Chiellini - Valencia senza Kondogbia : La rincorsa della Juventus alla Champions League 2018/19 scatta oggi, dallo stadio Mestalla di Valencia. I bianconeri alle ore 21.00 affronteranno i Blanquinegros spagnoli in un match di grande importanza che porterà punti pesanti nella prima giornata del Girone H della massima competizione europea. La squadra di Max Allegri sbarca a Valencia con le idee chiare, ovvero proseguendo sul classico 4-3-3. In porta è ancora il polacco Szczesny a ...