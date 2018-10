JERRY CALÀ “Dicono che puzzo di morto Mara Venier? Non è vero che l' ho tradita”

La rivelazione di JERRY CALÀ : "Non faccio cinema perché dicono che puzzo di morto" : Se la gente non mi volesse bene non farei 120 spettacoli l'anno '. L'analisi sul cinema italiano è durissimo: ' In Italia manca il coraggio - ha spiegato Calà - L'unico che ce l'ha è Zalone, e ...

Mara Venier attaccata : le accuse di JERRY Calà. E la D’Urso non perdona : Mara Venier, 68 anni il prossimo 20 ottobre, è nei guai. Il suo ex marito Jerry Calà ha affermato con molta ironia di essere stato riempito di botte dalla presentatrice. L’attore ai microfoni de I lunatici, programma di Radio 2, ha raccontato di quella volta in cui la Venier lo ha sorpreso a parlare fitto fitto con un’altra donna e non l’ha presa bene: A una festa che avevamo fatto con gli amici mi ha beccato che parlavo fitto ...

JERRY CALÀ : "Quella volta che Mara Venier mi ha riempito di botte. I produttori non mi vogliono. Dicono che puzzo di morto" : "Io a X Factor Asia Argento l'avrei tenuta. È molto brava" dice Jerry Calà ai microfoni de "I Lunatici", programma di radio 2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Del #metoo dice: "È difficile parlarne, giudicare. L'unica cosa che mi viene da dire è che mi sembra strano che in Italia abbiano accusato solo uno. Vi spiego io come stanno le cose: quelli che fanno queste cose, sono quelli che non contano ...

Mara Venier e i suoi fidanzati. Nicola Carraro - JERRY CALÀ - Renzo Arbore : tutti i suoi amori : Mara Venier si racconta a Oggi. Parla dei grandi amori della sua vita: da suo marito Nicola Carraro a Jerry Calà e Renzo Arbore.Oggi nel cuore di zia Mara c'è posto solo per il produttore milanese: L’unione con lui è il punto fermo della mia vita. La domanda più banale che si possa fare è quale sia il segreto per restare uniti per sempre… Non è un segreto, è fortuna: quella di stare bene insieme, avere una totale fiducia reciproca, ...

"Una vita di libidine" : sul palco JERRY Calà : Jerry Calà sabato sera è a Trino Spettacolo con Jerry Calà, sabato sera a Trino. 'Una vita di libidine', questo il titolo dello show proposto dall'amministrazione comunale, ha come protagonista l'...

“JERRY CALÀ ha un figlio?”. Proprio così : ecco il bellissimo Johnny : Attore, regista, comico e cabarettista: tanti ruoli come tante sono state le soddisfazioni che la vita gli ha regalato. Stiamo parlando di Jerry Calà, volto storico della televisione degli anni Ottanta e protagonista delle cronache rosa che, per anni, hanno visto il gossip scatenarsi sui suoi amori ‘birichini’. Dopo il matrimonio con Mara Venier, nell’estate del 2001 Jerry conosce Bettina, di professione imprenditrice. I due erano in ...

Rimini Rimini/ Curiosità del film su Iris con JERRY CALÀ e Paolo Villaggio (oggi - 19 agosto 2018) : Rimini Rimini, il film in onda su Iris oggi, domenica 19 agosto 2018. Nel cast: Jerry Calà, Paolo Villaggio, Serena Grandi, alla regia Sergio Corbucci. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 17:35:00 GMT)

