Ivan Cattaneo fidanzato | confessione nella notte | “Storia da 5 anni | lui ha la ragazza”

Ivan Cattaneo : scherzo dei compagni - “abbandono la Casa” | GF Vip 3 : Ivan Cattaneo minaccia di lasciare il GF Vip 3. Il cantante conosciuto per le cover degli anni Sessanta non ha retto il peso di uno scherzo leggero da parte degli altri concorrenti. Dato il rapporto creato nelle ultime settimane, Elia Fongaro ha scelto di prenderlo di mira nascondendogli alcuni effetti personali. La reazione di Ivan Cattaneo è stata severa, tanto da minacciare di uscire dal GF Vip 3 l’indomani mattina. Ivan Cattaneo ...

Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo deridono Benedetta Mazza : “Sfig*ta” : Ivan Cattaneo insulta Benedetta Mazza e Eleonora Giorgi ride: IL VIDEO Eleonora Giorgi è tornata a parlare di Benedetta Mazza insieme al suo amico Ivan Cattaneo, rivolgendole alle spalle un altro pesante insulto. I due coinquilini della Casa si trovavano in giardino e mentre i loro compagni trascorrevano la serata a divertirsi in compagnia della musica, loro in disparte hanno iniziato a parlarsi alle orecchio. Le loro dichiarazioni sono ...

Vladimir Luxuria è Ivan Cattaneo/ Vince la sesta puntata per un solo punto! (Tale e Quale Show 2018) : Vladimir Luxuria interpreterà il ruolo di Ivan Cattaneo in Tale e Quale Show 2018. Riuscirà ad essere all'altezza di brani come "Una zebra a pois"? Vedremo l'assegnazione.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 23:54:00 GMT)

Grande Fratello Vip - confessionale di fuoco di Ivan Cattaneo contro la Marchesa : "Popolana e con la coda di paglia" : Il cantautore bergamasco sempre più intollerante verso la d'Aragona: "Vorrei che diventasse come il suo cane"

