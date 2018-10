Italia non cambia linea su Claviere Salvini | resta il presidio fisso

Serie A : non solo Fontecchio e Tonut - il super weekend dei giocatori Italiani : AAA italiani cercansi. Che vincano o che perdano, in un campionato pieno zeppo di stranieri quando per una volta i protagonisti sono stati giocatori di casa nostra è giusto dar loro il proscenio. E' ...

Italia - arriva un assist dalla Germania : "Fare più debito non è un problema" : Cioè la depressione economica del Belpaese, che soffre per 'l'alto tasso di disoccupazione e il massiccio crollo dell'andamento dell'economia negli ultimi 20 anni' . Motivo per il quale 'crescita e ...

Steve Bannon : "Italia centro dell’universo politico"/ Elezioni europee 2019 : "Così vinceranno i sovranisti" : Steve Bannon: "Italia centro dell’universo politico". Ultime notizie, stratega di Donald Trump sulle Elezioni europee 2019: "Così vinceranno i sovranisti"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:54:00 GMT)

San Marino - la denuncia : “Rifiutate cure a ragazza Italiana caduta dalla moto”. La risposta dell’ospedale : “Non è vero” : “L’ospedale più vicino era a San Marino, ma hanno rifiutato la nostra paziente perché italiana”. È la denuncia di un medico del 118 intervenuto per un incidente stradale a Monte Grimano, in provincia di Pesaro-Urbino, a pochi chilometri dal confine con la piccola Repubblica. La vicenda è stata riportata dalle edizioni locali di Pesaro e Rimini de Il resto del Carlino. Immediata la risposta del presidio ospedaliero Titano che in ...

Unimpresa - Italiani sempre più formichine : famiglie non spendono - in un anno 26 miliardi in banca : 'La crisi politica e le tensioni finanziarie spaventano gli italiani: il risultato è che il denaro non circola. Le aziende non investono e le famiglie non spendono, preferendo accumulare: in banca ...

Manovra - a Bruxelles la lettera dell’Italia Tria : «Scelte difficili - ma necessarie» Conte : «Sì al dialogo - ma non si cambia» : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea

Condonicchio edilizio per Ischia e condonone per l'Italia centrale. Ma del secondo non si parla : Tra le pieghe del dibattito pubblico italiano sta prendendo forma una nuova, non proprio promettente, tendenza: il "razzismo ambientalista", l'idea cioè che gli abusi edilizi siano più o meno gravi a seconda della latitudine di dove vengono commessi.L'occasione per questo originalissimo distinguo viene dalle discussioni intorno al tema – questo un "ever green" della politica nazionale – dei condoni. Si parla e si scrive ...

"Quello che non fece Cavour è riuscito ai negri : fare gli Italiani". Il messaggio ai "terroni" vi farà riflettere : "Vi chiamavamo terroni, ci facevate schifo" dice Andrea Pennacchi in un monologo tratto da un testo scritto su Facebook da Marco Giacosa e adattato e diretto da Francesco Imperato in una pillola di 4 minuti. Il video, che in pochi giorni ha quasi raggiunto il milione di visualizzazioni, si fonda su un paragone tra gli ultimi. Tra i primi migranti, i "terroni" appunto che dal sud, con valigie di plastica e cartone, si stanziarono nel Veneto e i ...

L’Italia risponde all’Ue : “Coscienti di non essere in linea con le norme applicative del patto di stabilità e crescita” : La risposta italiana alla Commissione europea è arrivata poco prima di mezzogiorno, il termine fissato dai due commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis. La firma in calce alla lettera è – obtorto collo – di Giovanni Tria, che nel consiglio dei ministri di sabato aveva per l’ultima volta tenta di convincere i due vicepremier Matteo Salvini e...

Manovra - Moscovici : Commissione non vuole crisi. Kurz : Ue bocci Italia - : Il ministro Tria ha inviato la lettera di risposta a Bruxelles. Il commissario agli Affari economici: "Il posto dell'Italia è al centro della zona euro, non all'esterno". Linea dura invece da Vienna, ...

Italia invia la lettera a Ue. Tria : 'Manovra non espone a rischi' : "Riteniamo infatti che il rafforzamento dell'economia Italiana sia anche nell'interesse dell'intera economia europea", si legge nella missiva. Come si prevedeva nessun passo indietro da parte del ...