Italia | Mancini parla della Nazionale

Italia - Mancini : "Serve un attaccante come Icardi è per l'Inter. I giovani devono giocare' : Gioco e qualità in mezzo al campo, ma il killer instinct sotto porta è mancato. 1-1 contro l'Ucraina firmato da Bernardeschi. Biraghi all'ultimo respiro contro la Polonia dopo una marea di occasioni ...

Italia - Mancini : “Voglio dare mentalità vincente. Problema centravanti? Non esiste” : “Il prossimo step per la Nazionale? Dobbiamo migliorare molto perché bisogna dare continuità ai risultati e alle prestazioni, dobbiamo essere una squadra offensiva che gioca per attaccare sia in casa che fuori. Per farlo ci vuole tempo, bisogna avere pazienza, ma è questo il nostro obiettivo: dare una mentalità vincente“. Queste le parole del commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, due giorni dopo la vittoria ...

Roberto Mancini : “Voglio dare una mentalità vincente all’Italia. Non esiste un problema centravanti - il lavoro è lungo” : L’Italia ha evitato la retrocessione nella Serie B della Nations League e la vittoria conquistata in Polonia ha galvanizzato la nostra Nazionale, tornata al successo dopo praticamente un anno di digiuno per quanto riguarda gli incontri ufficiali. Gli azzurri hanno conquistato la salvezza nella massima categoria della neonata competizione organizzata dalla UEFA e ora possono addirittura lottare per il primo posto nel girone contro il ...

Italia - il cielo torna azzurro in Nazionale : Mancini ha trovato la formula magica : dal nostro inviato CHORZOW LLa Nazionale, con il coraggio e la fantasia, è finalmente ripartita dopo il flop mondiale. Con Biraghi d'altri tempi che, dopo la scivolata decisiva, si è rialzato subito ...

Nazionale - Mancini si fida della sua Italia : “possiamo battere il Portogallo. Vincere i Mondiali in Qatar? Lo speriamo” : Il commissario tecnico azzurro ha parlato dopo l’incontro con il Presidente Mattarella, soffermandosi sul momento della Nazionale “Il Portogallo? Cercheremo di fare una buona gara per confermare quanto di buono fatto nelle ultime due partite. Vogliamo cercare di Vincere, poi vedremo per il primo posto nel girone. E’ chiaro che in questo momento il Portogallo è ancora un po’ superiore, è campione d’Europa in ...

L’Italia vince e convince : Mancini trova una quadra con il 4-3-3 : L’Italia gioca bene e vince all’ultimo minuto in Polonia, scacciando il rischio retrocessione nella Serie B della Nations League. Mancini è stato quasi perfetto, riuscendo a trovare una quadra tattica ad una squadra che ha deluso nelle prima due partite di Nations, rischiando l’ennesima figuraccia. Invece il Mancio è stato caparbio: ha puntato ad un 4-3-3 infarcito di tanti giovani con un tridente senza una punta “vera e ...

Polonia-Italia - Mancini : 'Gara dominata. Siamo in crescita - ma serve tempo' : Anche se ingiustamente, questo match stava per terminare 0-0", le parole di Roberto Mancini ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League. "L'abbraccio con Bernardeschi e la grande ...

Calcio - Nations League 2019 : Polonia-Italia 0-1. Parla Roberto Mancini : “Lo 0-0 sarebbe stato ingiusto” : L’Italia passa in Polonia al 92′ grazie ad una rete di Biraghi bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo sugli sviluppi di un corner dopo la spizzata di testa di Lasagna. La Polonia retrocede in Serie B della Nations League, la nostra Nazionale ora può addirittura guardare ad un comunque difficile primo posto. A fine gara Roberto Mancini, CT degli azzurri, ha dichiarato ai microfoni Rai: “Partita dominata, dovevamo fare gol ...