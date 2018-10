Italia invia la lettera a Ue Tria | ' Deviazione difficile ma necessaria'

Italia invia la lettera a Ue. Tria : 'Manovra non espone a rischi' : "Riteniamo infatti che il rafforzamento dell'economia Italiana sia anche nell'interesse dell'intera economia europea", si legge nella missiva. Come si prevedeva nessun passo indietro da parte del ...

Manovra - l’Italia ha inviato la lettera di risposta all’Ue. Tria : “Decisione difficile - ma necessaria”. L’Austria : “Va bocciata” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, dopo la missiva ricevuta il 18 ottobre direttamente dal Commissario Pierre Moscovici. La Commissione l’ha appena ricevuta, come previsto entro mezzogiorno. Nella lettera Tria scrive che il governo italiano, per quanto riguarda il deficit strutturale “è cosciente di aver scelto un’impostazione della politica di bilancio non in linea con le ...

Italia-Francia è scontro - Salvini avverte i francesi : “Inviate pattuglie per controllare i confini” : Italia-Francia uno scontro acceso, la questione migranti trasportati all’interno dei confini italiani dalla gendarmeria francese ha fatto esplodere il ministro Salvini Italia-Francia è scontro e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha respinto la replica della prefettura francese in merito alle accuse di un nuovo presunto caso di sconfinamento della gendarmeria a Claviere. “I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato ...

Migranti - Claviere : nuovo scontro Italia-Francia. Il Viminale invia la polizia al confine : 'I francesi ci hanno scritto solo dopo averli lasciati nel nostro Paese' afferma il ministro dell'Interno che annuncia l'invio da oggi della polizia italiana a presidiare il confine. 'E' una procedura ...

Italia : ponte Morandi; trovato tirante spezzato - inviato a Zurigo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Manovra - la Commissione europea invia la lettera all'Italia : 'Deviazioni senza precedenti' : ... Valdis Dombrovskis, e dal commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, al ministro dell'Economia italiano, Giovanni Tria. La Commissione 'vuole continuare un dialogo costruttivo con l'Italia ...

Inviato Usa Volker : per l'Italia meglio le forniture di gas Tap : Roma, 12 ott., askanews, - L'Ue dovrebbe stare attenta a 'non ribaltare' la strategia di diversificazione delle fonti seguita per 15 anni' e 'per l'Italia sono meglio le forniture dal corridoio ...

Accadde oggi - 12 ottobre 2010 : caos dei tifosi della Serbia e partita rinviata contro l’Italia : Continua il nostro appuntamento valido per la rubrica ‘Accadde oggi’, il 12 ottobre 2010 è una data da ricordare e non per un aspetto positivo. La partita tra Italia e Serbia è stata infatti rinviata, all’ennesimo fumogeno lanciato dai “tifosi” slavi all’indirizzo di Viviano, dopo sette minuti giocati la decisione di mandare tutti negli spogliatoi. L’intenzione dei tifosi serbi era quella di non far giocare a tutti ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : rinviate tre partite della seconda giornata per gli impegni dell’Italia Under19 : Viene un po’ cambiato il programma della seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. La FIGC ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di tre incontri per l’impegno dell’Italia Under19 nella prima fase delle qualificazioni agli Europei di categoria. I match in questione sono: Chievo Verona Valpo-Pink Sport Time, Orobica Calcio Bergamo-Women Hellas Verona e AS Roma-Tavagnacco. La partita, ...

Gerardo Greco a DM : «W L’Italia è un reality emozionale. Una nostra inviata marocchina si è finta migrante» : Gerardo Greco Gerardo Greco parte dalla strada. Da un racconto che si ripropone di approfondire la realtà ‘da marciapiede’. W l’Italia, il nuovo talk show che il giornalista condurrà da stasera in prime time su Rete4, darà spazio ad alcuni interrogativi suggeriti proprio dalla stringente attualità e dagli spunti offerti dagli inviati. A poche ore dal debutto ce lo ha anticipato lo stesso Greco, che dal 10 settembre scorso ha ...

Gerardo Greco a DM : «W L’Italia è un reality emozionale. Una nostra inviata marocchina si è finta migrante» – Video : Gerardo Greco Gerardo Greco parte dalla strada. Da un racconto che si ripropone di approfondire la realtà ‘da marciapiede’. W l’Italia, il nuovo talk show che il giornalista condurrà da stasera in prime time su Rete4, darà spazio ad alcuni interrogativi suggeriti proprio dalla stringente attualità e dagli spunti offerti dagli inviati. A poche ore dal debutto ce lo ha anticipato lo stesso Greco, che dal 10 settembre scorso ha ...

L'Onu invia ispettori in Italia per allarme violenza contro rom e stranieri : L'Onu ha deciso di scendere in campo in Italia per contrastare, a loro dire, l'ondata di razzismo che sta prendendo piede nel Paese. "In Italia razzismo e violenza, invieremo personale" dichiara l'alto commissario per i diritti umani, oltre a criticare la scelta del governo Italiano di chiudere i porti alle Ong. ispettori Onu saranno inviati nel nostro Paese Michelle Bachelet, commissario europeo, vuole inviare in Italia del personale Onu per ...

Razzismo in Italia : l'ONU invia una squadra<br>Salvini : "non accettiamo lezioni" : Aggiornamento - Salvini ha replicato all'iniziativa promossa da Michelle Bachelet, nuovo Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ha annunciato di voler inviare del personale dell'ONU in Italia per "valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e di Razzismo contro migranti, persone di discendenza africana e Rom". Il Ministro dell'Interno ha attaccato l'organizzazione internazionale, definendola "inutilmente ...

Razzismo e violenza in Italia : l'ONU invia una squadra per valutare la situazione : Gli episodi di Razzismo in Italia dominano le prime pagine dei quotidiani e lo fanno sempre più spesso. Il governo di Giuseppe Conte tende a sminuire il tutto, pur davanti all'evidenza dei fatti, e non sta facendo nulla per intervenire e arginare il problema. Se ne sono accorti all'ONU e oggi l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha annunciato di voler approfondire quanto sta accadendo.Il Governo Italiano ha negato ...