‘Italia - come stai?’ : il volley femminile ha un futuro - uomini a rischio Tokyo. La scelta sbagliata di Chamizo : Si è concluso sabato scorso un mese e mezzo di grande pallavolo. Prima i Mondiali maschili in Italia e Bulgaria, poi quelli femminili in Giappone. Al di là dell’esito finale, il responso in chiave azzurra è il seguente: le donne possono legittimamente e con fiducia volgere lo sguardo verso un decennio ambizioso e ricco di traguardi importanti; gli uomini, al contrario, rischiano in breve tempo di subire una involuzione tale da metterne ...

Alessandro Di Battista torna in Italia - la voce nel M5s : come lo mettono 'a cuccia' : E insomma, il M5s vorrebbe candidare Dibba, togliendolo così dalla politica nazionale dove, forse, con la sua intransigenza potrebbe fare più danni che altro. Per inciso, secondo fonti del M5s, lo ...

Umberto Smaila - orgoglio Italiano : come spernacchia Moody's : ... Dolce e Gabbana, Ronaldo, il Sassicaia e Moody's ci declassa - ha scritto l'artista - L'India dove milioni di individui vivono tra escrementi di vacca ai limiti della sopravvivenza ha un'economia in ...

Come vedere The Walking Dead 9×03 in streaming e tv : date e orari programmazione Italiana e Usa : The Walking Dead 9x03 tornerà in onda per dare il via, di fatto, alle condizioni che porteranno all'uscita di scena di Rick Grimes Come largamente annunciato nei mesi scorsi. Al momento tutti gli indizi lasciano pensare che siano i Sussurratori a far sparire il nostro amato sceriffo ma fino al quinto episodio ci saranno tanti dettagli e tanti indizi riguardo a quello che succederà. Nell'episodio di questa sera Rick dovrà ancora affrontare le ...

Volley femminile - come ci si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020? Il cammino dell’Italia : L’Italia si coccola la medaglia d’argento conquistata ai Mondiali 2018 di Volley femminile anche se rimane un po’ di amaro in bocca per non essere riusciti a sfruttare l’occasione per vincere il titolo. La nostra Nazionale è esplosa nel Sol Levante, si è resa protagonista di una fantastica cavalcata e purtroppo ha ceduto solo nella fase calda del tie-break contro la fortissima Serbia. Solo un pizzico di esperienza nelle ...

Debito pubblico : come - quando e perché è esploso in Italia : Se l’Italia si ritrova sempre nel mirino dei mercati nonostante le dimensioni della sua economia e l’avanzo primario è per due motivi: una crescita stentata e un Debito pubblico colossale, con la conseguente spesa per interessi. Ma come, quando e perché si è formato questo macigno che pesa da trent’anni sulle nostre vite?...

Coca Cola assume in tutta Italia : ecco come fare per candidarsi : La multinazionale ha aperto posizioni a Sesto San Giovanni, Nogara (Verona), OriCola (L’Aquila) e Marcianise (Caserta) e Buccinasco (Mi), oltre che negli uffici di Roma.Continua a leggere

Pace fiscale - come cambia il decreto : arriva lo stralcio delle cartelle EquItalia : cambia la Pace fiscale, con le novità introdotte dall'ultimo Consiglio dei ministri. Che riguardano soprattutto lo scudo penale e il rientro dei capitali dall'estero. Inoltre il governo annuncia il rafforzamento dello strumento del saldo e stralcio delle cartelle Equitalia per le persone in difficoltà.Continua a leggere

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia - come si batte la Serbia? Le chiavi tattiche della Finale : L'Italia è chiamata a un'impresa titanica, battere la Serbia per laurearsi Campionesse del Mondo. Le azzurre sono attese da una Finale durissima contro la corazzata slava, grande favorita della vigilia che non ha deluso nel corso delle tre settimane di gara e che si presenta all'atto ...

LIVE Italia-Serbia - Mondiali volley femminile 2018 in DIRETTA : a che ora inizia la finale e come vederla in tv : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. federico.rossini@oasport.it

Italia-Serbia - Finale Mondiali volley femminile 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi sabato 20 ottobre si gioca Italia-Serbia, Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) andrà in scena l’atto conclusivo della rassegna iridata, le due squadre si sfidano per la conquista del titolo e per laurearsi Campionesse: la nostra Nazionale sbarca in Finale per la seconda volta nella sua storia dopo l’apoteosi di Berlino 2002, prima volta assoluta invece per le slave che inseguono la doppietta dopo ...

Rating - l’agenzia Moody’s taglia quello dell’Italia - ma l’outlook rimane stabile. Palazzo Chigi : “Tutto come previsto” : l’agenzia Moody’s ha tagliato il Rating dell’Italia: ora è stato fissato in Baa3 mentre prima era Baa2. L’outlook, però, rimane stabile. Le motivazioni che hanno portato i tecnici dell’agenzia internazionale al downgrade sono legate al sostanziale cambio di rotta del governo italiano sul fronte della strategia di bilancio. “Tutto come previsto“, è l’unico commento rilasciato da fonti di Palazzo Chigi alle agenzie di ...

Mondiali volley - Francesca Piccinini a 16 anni dal suo mondiale : “Come noi - questa squadra ha fatto innamorare l’Italia” : “Un ultimo ostacolo da superare per entrare nella storia”. Di mondiale lei ne ha già vinto uno, ma l’attaccamento alla maglia azzurra è rimasto. Per vent’anni Francesca Piccinini, 40 anni a gennaio, schiacciatrice della Igor Gorgonzola Novara (in cui militano anche la capitana azzurra Cristina Chirichella e Paola Egonu), è stata una colonna della nazionale di pallavolo. Adesso, al primo mondiale senza di lei, da spettatrice rivive molte di ...