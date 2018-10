Italia-Colombia | Duque Marquez | Conte amico | relazioni commerciali più forti

“Importiamo vino in Colombia - dove si sorride al futuro. L’Italia è depressa - ed essere giovani è un handicap” : “Ero in Colombia in vacanza, ospite di un’amica di famiglia. Una sera in un ristorante italiano vedo un vino, di quelli che in Italia trovi in qualsiasi supermercato a 4 o 5 euro, venduto a 60 e più. E mi si accende una lampadina”. Sei anni dopo Riccardo Trentini, 27enne genovese, gestisce insieme a due amici un’azienda con 15 dipendenti e un fatturato di oltre mezzo milione di dollari. La Maestri Milano ha sede a ...