Israele-Cina | vicepresidente cinese Wang dà il via a visita ufficiale nel paese

Israele - è nato il vitello rosso. Profezia tragica : la fine del mondo è vicina : Ma un altro indizio che porterebbe a scongiurare il peggio: l'animale dovrà essere senza macchie per essere considerato il vitello che porterà alla fine del mondo . Già in passato sono stati esaminati ...

Israele - è nato il vitello rosso. Profezia tragica : la fine del mondo è vicina : In Israele è nato un vitello rosso. A darne l'annuncio tramite un video su Youtube è il The Temple Institute. La nascita del vitello in sé non desta tanta notizia ma il fatto che sia rosso comporta un qualcosa di catastrofico. Infatti, sia nei testi sacri cristiani che in quelli ebraici la nascita d