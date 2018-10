Ipocrita escludere Asia da X Factor Alle spalle della X si nasconde un

huffingtonpost

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Adriano Celentano critica Xe si schiera conArgento, esclusa dai giudici del programma dopo le accuse di Jimmy Bennett. "Peccato. Perché Xè un bel programma, intelligente e fatto bene, soprattutto grazie al prezioso apporto dei magnifici quattro, mi riferisco ai giudici: Manuel Agnelli, Fedez, Mara Maionchi eArgento, naturalmente senza nulla togliere al nuovo arrivato (ancora presto per dire)" afferma Celentano."Quindi "peccato". Perché con un programma così, uno si immagina che anche i padroni siano all'altezza di ciò che producono, e invece no. Improvvisamente scopriamo chespbella "X" siun mostro dal falso moralismo pronto a condannare e a eliminare in nomesua traboccante ipocrisia"."Per cui senza minimamente riflettere", prosegue Celentano, si finisce con il credere a chi "l'ha ricattata". ...