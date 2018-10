iPad Pro | Macbook Air 2018 e le altre novità Apple in arrivo il 30 ottobre

Perché il nuovo iPad Pro sarà un passo avanti anche per l'iPhone : ... si tratta finalmente di uno standard universale: con pochissime eccezione ce l'hanno tutti gli ultimi telefoni; manca solo l'iPhone, e sarebbe certamente una spinta potente Perché il mondo si decisa ...

Apple : nuovo evento il 30 ottobre - iPad Pro e non solo : Che ci fosse altro in serbo per noi era già chiaro da tempo, e che il mondo del web sia morbosamente legato alle novità del mondo della mela morsicata pure: tanti sono stati gli indizi trovati negli ...

Emiliano Ponzi insegna come usare iPad Pro e Apple Pencil per disegnare : La cosa più paurosa del mondo. Può uscire un capolavoro o qualcosa di terribile. Ma i due elementi che mi accompagnano nel superare questo scoglio iniziale sono l'idea e il design - spiega l'...

iPad Pro 2018 potrebbe essere il primo dispositivo Apple con iOs a montare l’USB Type-C : In rete già se ne parla da un po’ di tempo, i nuovi iPad Pro 2018 potrebbero montare la porta USB Type-C, e sarebbero i primi device con iOs ad adottare una soluzione del genere, leggi di più...

Apple - l'iPad Pro 2018 arriva il 30 ottobre : come sarà : 19 ottobre 2018 - Dopo aver svelato al mondo i suoi nuovi iPhone Xs e iPhone Xs Max , Apple è pronta per presentare ai suoi utenti il nuovo iPad Pro . Il tablet top di gamma di Cupertino verrà mostrato in esclusiva in un evento fissato per ...

Più che atteso l’evento Apple del 30 ottobre : remake iPad Pro - MacBook Air e altro ancora : Non possiamo certo dire che non ce lo saremmo aspettato ma l'evento Apple ufficializzato per il prossimo 30 ottobre è arrivato comunque dopo un periodo in cui il nuovo keynote era stato pure messo in discussione. Fra meno di due settimane, Tim Cook, nella cornice insolita e nuova di Brooklyn, presenterà al mondo intero qualche nuovo device della mela morsicata ed ecco, molto probabilmente, di cosa si tratterà. Protagonista indiscusso del ...

iPad Pro 2018 : un nuovo leak conferma il bezel-less design : Da molti mesi oramai siamo bombardati da una miriade di leaks diversi in merito ai prossimi iPad Pro 2018. Apple infatti, si accinge a presentare i suoi nuovi tablet della serie Pro tra la fine leggi di più...

iPad Pro 2018 : A12X - quasi borderless senza notch e USB Type-C : I nuovi iPad dovrebbero segnare la rivoluzione tanto attesa da tempo. Nuovo design, borderless ma senza il notch, addio al pulsante home e con Face ID, nuovo hardware e finalmente la USB Type-C iPad Pro 2018: A12X, quasi borderless senza notch e USB Type-C Apple si appresta a rivoluzionare la gamma iPad con talmente tante […]

iPad Pro 2018 : tutto quello che già sappiamo sul nuovo device di casa Apple : Abbiamo da poco visto terminare la tanto raccontata storia dei nuovi Pixel 3, che ecco spuntarne già un’altra sull’attesissimo iPad Pro 2018. Sono mesi ormai che vediamo apparire per tutto il web, leaks e rumors leggi di più...

Anteprima foto iPad Pro 2018 - pericolo notch scampato e design da urlo? : Quando arriverà il nuovo iPad Pro 2018, sempre che entro quest'anno Apple deciderà di lanciare una nuova versione del suo tablet di punta? Purtroppo non abbiamo ancora notizie ufficiali su una futura presentazione ma almeno oggi, grazie alla soffiata del noto profilo leaker @Slashleaks, possiamo dare uno sguardo a quello che dovrebbe esserre proprio il dispositivo pensato per i fan dei device di Cupertino e non solo. Ottime notizie per il ...

Il mistero del nuovo iPad Pro - : Ovviamente in questo mondo fatto di proiezioni forse oniriche, ci sono tanti particolari che, se appena cambiati, metterebbero la strategia di Apple in direzioni ortogonali tra loro. E comunque c'è ...

Tutto quello che sappiamo dei nuovi iPad Pro : (Foto: @OnLeaks, @MySmartPrice) Manca decisamente poco all’arrivo dei nuovi iPad Pro di Apple, e come di consueto quando si avvicina la data di lancio di un nuovo prodotto made in Cupertino (la presentazione dovrebbe avvenire già a ottobre) le indiscrezioni a riguardo iniziano a farsi sempre più insistenti e circostanziate. Le ultime novità le ha riportate 9to5Mac, le cui fonti hanno innanziTutto confermato che del gadget dovrebbero essere ...

iOS 12.1 Beta include Fix per iPhone e iPad con problemi di ricarica : La seconda Beta di iOS 12.1, rilasciata questa mattina, include la soluzione al problema di ricarica che riguarda iPhone Xs, Xs Max e altri dispositivi iOS. iOS 12.1 Beta risolve il bug di iPhone Xs e Xs Max e non solo Scoperto dopo il lancio dei nuovi iPhone Xs e messo in evidenza durante il fine settimana, l’errore di carica fa sì che alcuni dispositivi iPhone e iPad non si ricaricano quando lo schermo non è attivo. A lanciare ...