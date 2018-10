Io l' unica che ha amato veramente Briatore Attorno a lui un circo di donne false

Taranto - che ne è stato della comunicazione per la vicenda della bimba che il padre ha spinta giù dal balcone? La riflessione del ... : L'occasione per riflettere sulla comunicazione con i social, sulle sue distorsioni e sui suoi effetti, mi è stata offerta dal recente caso di cronaca che ha sconvolto la collettività jonica e l'...

È italiana la rete sottomarina che permette ai sub di comunicare e segnalare emergenze : L’attività subacquea è divertente ma può nascondere insidie, innanzitutto non poter comunicare direttamente con il mondo esterno per segnalare problemi o emergenze. La tecnologia viene in aiuto dei sub grazie al progetto italiano ARCHEROSUb sviluppato dall’Università di Roma La Sapienza e dall’Università di Firenze, con la collaborazione delle spinoff WSense e MDM e il co-finanziamento di EASME (European Agency for SME). Come ...

Fedez - il nuovo tour nei Palasport italiani sarà anche ad Acireale. unica data siciliana il 2 aprile al Pal’Art Hotel : Dopo il grandissimo successo de “La Finale” del 1° giugno, il concerto con più presenze del 2018, che l’ha visto come il

Aido Piemonte : "In un'unica app per cellulari tutto ciò che serve al donatore" : Manca davvero poco all'evento che permetterà all'Aido , Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, di entrare nelle famiglie di tutto il mondo con un nuovo strumento ...

Rc auto a tariffa unica e tasse per banche ed assicurazioni : le sorprese della manovra : tariffa unica per le Rc auto su tutto il territorio nazionale e una stangata di 4 miliardi di tasse per banche ed assicurazioni. Sono queste alcune delle novita' spuntate dalla manovra di bilancio approvata ieri dal Consiglio dei Ministri che prevede, quindi, l’introduzione di una Rc auto più equa e svela la principale risorsa per il finanziamento di reddito di cittadinanza, quota 100 per le pensioni e flat tax, le misure “bandiera” dei due ...

Comunicazioni : centenario franchettiano e marcia della pace : Erano in 100mila, 10mila giovani, scuole, volontariato, il mondo laico e cattolico, quando la gente sfila per la pace per decenni, cambiano i tempi ma la pace serve anche adesso: accoglienza, ...

Diletta Leotta : "Le mie foto intime hackerate? È necessaria una legge e una comunicazione sui rischi che corrono i ragazzi" : Negli anni si è guadagnata il titolo di volto femminile del calcio italiano. La Serie B, gli Europei e poi la consacrazione con Miss Italia. Diletta Leotta, 27 anni da Catania, si prepara ad una nuova sfida. Da mercoledì 17 ottobre, su Sky 114, va in onda per Fox Life la quarta stagione de "Il contadino cerca moglie" e sarà lei a presentare il reality. A La Nazione racconta come si sta preparando a questa nuova sfida, parla ...

Presentato il nuovo logo 'Senigallia Città della Fotografia' - Mangialardi : 'Un'occasione unica per le Marche' : 'Oggi - continua il sindaco - Senigallia è una realtà consolidata nella rete delle Città d'arte e dei più prestigiosi musei del mondo, capace di ospitare eventi di caratura internazionale come la ...

Euro - se la moneta unica non funziona è perché l’Europa non è (davvero) unita : La nascita di un’Europa veramente unita si è arenata ultimamente in una fase di stallo molto pericolosa che può davvero portare alla sua disfatta. Gli ideali, anche di fratellanza, non solo di convenienza economica, che hanno indotto nel 1957 Germania, Italia, Francia, Olanda, Belgio e Lussemburgo a unire le proprie forze nel trattato di Roma del 1957 per mettere la prima pietra verso la costruzione di una Unione Europea sembrano ...

Appuntamento con “Io non Rischio” - la campagna nazionale di comunicazione sulle buone pratiche di protezione civile : “Io non Rischio – buone pratiche di protezione civile” torna nelle piazze d’Italia il prossimo 13 e 14 ottobre, in occasione della Giornata Internazionale dell’ONU per la Riduzione dei Disastri. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di protezione civile (DPC) con l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’Associazione nazionale delle Pubbliche Assistenze (ANPAS), la Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica ...

Vinicio Marchioni torna all università 'L unica guerra che riconosco è quella contro l ignoranza di questo paese' : ROMA - Vincio Marchioni si è diplomato nel 2000 alla Libera Accademia dello spettacolo a Roma. Dopo la maturità si è iscritto alla facoltà di Lettere indirizzo Spettacolo dell'università La Sapienza ...

In arrivo i semafori intelligenti che comunicano con le auto [FOTO] : Il colosso tedesco e la Siemens rendono gli incroci stradali più sicuri grazie alla tecnologia WLANp e Car2X Volkswagen e la Siemens stanno realizzando un tratto di prova su una delle strade principali della città di Wolfsburg in cui dieci sistemi di segnalazione del traffico trasmetteranno informazioni relative allo stato dei semafori attraverso la tecnologia WLANp (ITS-G5). I futuri veicoli Car2X saranno in grado di elaborare i dati ...

Che cosa ci insegna la vicenda di Kavanaugh sullo stato delle ideologie e la comunicazione politica : Ci sono due annotazioni che ci riguardano nella vicenda della nomina del giudice Kavanaugh alla Corte Suprema degli Stati Uniti. La prima contraddice alcune delle celebri affermazioni sociologiche collegate alla troppo fortunata metafora della società liquida e priva di valori. L’idea, nata soprattu

Coca-Cola Freestyle : un’esperienza di gusto unica - adesso anche in Italia : Già disponibile in alcuni punti vendita selezionati, il dispenser Coca-Cola Freestyle, permette di scegliere fra oltre 100 bevande e creare diverse combinazioni di gusto Mai pensato di sorseggiare una Coca-Cola al lampone? Oppure una Fanta alla pesca? Oggi è possibile grazie a Coca-Cola Freestyle®, l’innovativo dispenser che – attraverso un touchscreen e la tecnologia “PUREPOUR” – consente di comporre la propria bevanda ...