Inter | Vecino dal probabile forfait a protagonista | “Il derby è una partita a parte”

Inter-Milan : Vrsaljko e Vecino dal 1' : ANSA, - MILANO, 21 OTT - Inter e Milan sono pronte ad affrontarsi in un derby dai grandi numeri. Saranno 78.725 gli spettatori presenti stasera a San Siro, mai così tanti per una stracittadina dal 13 ...

Derby : Inter con Vecino - nel Milan Kessie e Bonaventura dall'inizio : Matias Vecino abile e arruolato, Franck Kessie e Giacomo Bonaventura stringono i denti. Queste le ultime del Derby di Milano, con l'Inter che dovrebbe presentare la sua mediana titolare, rinunciando ...

Probabili formazioni / Inter Milan : Vecino sarà titolare? Diretta tv - orario - le notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Milan: la Diretta tv, l’orario e le notizie live su moduli e titolari alla vigilia del derby, partita di Serie A per la 9^ giornata(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:10:00 GMT)

Inter - dubbi - certezze e sorprese verso il derby : da Vecino a Icardi e Borja : La sosta per le nazionali ha prolungato l'attesa e fatto salire al massimo la tensione: ma ora ci siamo. Sabato squadra in ritiro, domenica sera sarà derby. L'Inter ci arriva forte di sei vittorie ...

L'Inter al completo per il derby - anche Vecino migliora. Icardi : "Al Milan toglierei Higuain" : L'Inter è al completo. anche Miranda, Icardi e Lautaro sono rientrati alla Pinetina. Luciano Spalletti ha tutta la rosa a disposizione e può sorridere. E può farlo per due motivi: il primo per il ...

Infortunio Vecino : importanti novità dall’infermeria dell’Inter : Infortunio Vecino, il calciatore nerazzurro ha effettuato gli esami strumentali dopo il problema muscolare occorsogli in Nazionale Infortunio Vecino, l’Inter può sorridere. Il calciatore uruguayano è uscito acciaccato dalla trasferta con la sua Nazionale, un problema muscolare che in un primo momento si pensava essere grave. La lesione però non c’è, si tratta infatti solo di un affaticamento muscolare per il calciatore ...

Inter : solo affaticamento per Vecino : MILANO, 18 OTT - Nessuna lesione muscolare per il centrocampista dell'Inter Matias Vecino, che resta comunque in dubbio per il derby con il Milan di domenica. Il giocatore uruguaiano si era fermato ...

Inter - nessuna lesione muscolare per Vecino : Resterà comunque in dubbio per il derby di domenica, ma Matias Vecino ha scampato il pericolo di una lesione muscolare. L’uruguaiano si era fermato prima dell’amichevole della sua Nazionale contro il Giappone, per un problema alla coscia destra; però, dalla valutazione clinica dello staff medico Interista è emerso soltanto un affaticamento muscolare, che non richiede ulteriori esami strumentali. Oggi il centrocampista si è ...

Inter - Spalletti sorride : solo un affaticamento per Vecino : Luciano Spalletti può sorridere in vista del derby di domenica contro il Milan. Dalla Pinetina arrivano ottime notizie sugli accertamenti clinici ai quali è stato sottoposto Vecino. Il centrocampista, ...

Inter - buone notizie per Vecino : solo affaticamento - non farà esami clinici : solo affaticamento - L'infortunio di Vecino è meno grave del previsto e secondo quanto riportato da Sky Sport , lo stop precauzionale ha evitato un aggravarsi di quello che è a tutti gli effetti ...

Inter-Milan - Vecino : soltanto un affaticamento - resta in dubbio per il derby : Sospiro di sollievo per l'Inter, nessuna lesione per Matias Vecino : solo un affaticamento . Spalletti sorride, anche se il centrocampista nerazzurro - rimasto ai box con l'Uruguay durante la sfida ...

Inter - ottimismo sulle condizioni di Vecino. Keita rientrato in anticipo a Milano : Sosta per le Nazionali in archivio, si torna a pensare al campionato. E a Milano c'è già aria di derby, con Inter e Milan impegnate nella preparazione della sfida più sentita dell'anno. I nerazzurri ...

Inter - Matias Vecino si ferma : ansia per il derby col Milan - costretto allo stop? : Giungono brutte notizie dal ritiro della nazionale uruguayana per l'Inter: Matias Vecino ha accusato un nuovo fastidio alla coscia destra che lo ha costretto a saltare l'amichevole contro il Giappone. ...