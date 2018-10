Inter - Nainggolan out : incerti i tempi di recupero - potrebbero superare i 30 giorni : Arrivano delle brutte notizie per i tifosi dell'Inter che, dopo il trionfo nel Derby di Milano, devono fare i conti con l'infortunio di Radja Nainggolan. Sicuramente il numero 14 nerazzurro non potrà prendere parte alla sfida di Champions League contro il Barcellona a causa del trauma distorsivo alla caviglia sinistra, infortunio rimediato proprio durante la partita con il Milan di domenica sera. Adesso però si teme il peggio: il centrocampista ...

Inter – Infortunio Nainggolan : l’esito degli accertamenti e i tempi di recupero : Confermato il trauma distorsivo alla caviglia sinistra per Radja Nainggolan “Trauma distorsivo della caviglia sinistra“. E’ quanto hanno evidenziato le analisi strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista dell’Inter, Radja Nainggolan, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano in seguito all’Infortunio subito ieri in occasione del derby vinto 1-0 contro il Milan. Il belga salterà la sfida Champions ...

Moviola serie A - Inter-Milan : ok i gol annullati - ma sul contatto Biglia-Nainggolan... : Inter-Milan 1-0 GUIDA Gol annullati ok Ma sul contatto Biglia-Radja... Non benissimo Guida, meglio nella ripresa dopo un primo tempo con diverse sbavature. Gli va riconosciuto un merito: sceglie di ...

Inter-Milan - Nainggolan minacciato di morte : il post del calciatore belga : Radja Nainggolan si appresta a guardare qualche incontro dagli spalti dopo il problema alla caviglia occorsogli ieri durante il derby “Dovevo morire addirittura!! Ed ora? minacce ecc…”. Radja Nainggolan è uscito malconcio dal derby tra Inter e Milan, costretto a lasciare il campo a causa di un problema alla caviglia successivo ad uno scontro con Biglia. Il calciatore belga però nella notte si è sfogato attraverso le storie di Instagram, ...

Derby all’Inter. Icardi e compagni terzi - nota stonata l’infortunio di Nainggolan : L’Inter batte 1-0 il Milan e scavalca la Lazio al 3° posto. Il Derby di campionato numero 169 è deciso

Inter - non solo Nainggolan : infortuni anche per Brozovic e Perisic - i dettagli : Brozovic e Perisic infortunati dopo il duro derby odierno tra Inter e Milan, le ultime novità che arrivano dall’infermeria nerazzurra Brozovic e Perisic sono usciti acciaccati dal derby di questa sera tra Inter e Milan. Spalletti perderà certamente Nainggolan per la gara contro il Barcellona, ed ora sono giunte notizie non proprio confortanti anche sui due croati sopracitati. Secondo quanto rivelato da Skysport, Brozovic e Perisic ...

