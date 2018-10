Inter | Nainggolan k o | sarà rivalutato nelle prossime settimane

Infortuni Inter - Nainggolan out : distorsione alla caviglia. Brozovic e Perisic non preoccupano : L'inter ha diffuso un comunicato sulle condizioni di Radja Nainggolan, infortunatosi in uno scontro con Lucas Biglia alla mezz'ora del derby: "Dopo il match tra inter e Milan, Radja Nainggolan - ...

Moviola serie A - Inter-Milan : ok i gol annullati - ma sul contatto Biglia-Nainggolan... : Inter-Milan 1-0 GUIDA Gol annullati ok Ma sul contatto Biglia-Radja... Non benissimo Guida, meglio nella ripresa dopo un primo tempo con diverse sbavature. Gli va riconosciuto un merito: sceglie di ...

“Radja Nainggolan fuori a lungo” : Spalletti spaventa l’Inter : Radja Nainggolan è uscito malconcio dal derby di Milano di ieri sera vinto dalla sua Inter grazie al guizzo di Mauro Icardi avallato da Donnarumma “Come sta Radja? E’ troncato. C’è da portarlo all’ospedale e vedere, dobbiamo valutarlo. Non ci sarà per il Barcellona? Non solo per il Barcellona, sarà out per un periodo“. Le parole di Spalletti a Skysport non sono certo confortanti. Il tecnico dell’Inter ha ...

Inter-Milan - Nainggolan minacciato di morte : il post del calciatore belga : Radja Nainggolan si appresta a guardare qualche incontro dagli spalti dopo il problema alla caviglia occorsogli ieri durante il derby “Dovevo morire addirittura!! Ed ora? minacce ecc…”. Radja Nainggolan è uscito malconcio dal derby tra Inter e Milan, costretto a lasciare il campo a causa di un problema alla caviglia successivo ad uno scontro con Biglia. Il calciatore belga però nella notte si è sfogato attraverso le storie di Instagram, ...

Derby all’Inter. Icardi e compagni terzi - nota stonata l’infortunio di Nainggolan : L’Inter batte 1-0 il Milan e scavalca la Lazio al 3° posto. Il Derby di campionato numero 169 è deciso

Inter - non solo Nainggolan : infortuni anche per Brozovic e Perisic - i dettagli : Brozovic e Perisic infortunati dopo il duro derby odierno tra Inter e Milan, le ultime novità che arrivano dall’infermeria nerazzurra Brozovic e Perisic sono usciti acciaccati dal derby di questa sera tra Inter e Milan. Spalletti perderà certamente Nainggolan per la gara contro il Barcellona, ed ora sono giunte notizie non proprio confortanti anche sui due croati sopracitati. Secondo quanto rivelato da Skysport, Brozovic e Perisic ...

Inter-Milan - Nainggolan si infortuna : Champions a rischio : durato appena 30 minuti il primo derby di Milano di Radja Nainggolan, costretto a lasciare il campo dopo uno scontro di gioco con Lucas Biglia. Ad avere la peggio è stato proprio il centrocampista ...

Inter - distorsione alla caviglia per Nainggolan : rischia il Barcellona : Radja Nainggolan rischia di saltare il Barcellona. Il centrocampista belga è stato sostituito al 30' nella gara col Milan a San Siro a seguito di uno scontro a centrocampo con Lucas Biglia. Il belga e ...

Infortunio Nainggolan - tegola Inter : out nel derby! : Infortunio Nainggolan – Si sta giocando la gara di campionato valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Milan in una partita sentitissima e che non ha bisogno di presentazioni. Spettacolo di coreografie incredibile all’ingresso delle squadre in campo, poi tegola per Luciano Spalletti, Infortunio per il centrocampista Nainggolan, costretto al cambio, al suo posto dentro Borja Valero. CARICA GRATIS ...

Diretta/ Inter Milan (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Biglia mette fuori gioco Nainggolan : Diretta Inter Milan, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby della Madonnina, valido per la nona giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 20:54:00 GMT)

Inter-Milan - Beccalossi : “Occhio a Nainggolan e Suso…” – VIDEO : E’ tempo di Inter-Milan, è tempo del Derby della Madonnina, è tempo di Bauscia contro Casciavit. A 24 ore dalla stracittadina di Milano, il derby per eccellenza del calcio italiano, la testata InterLive ha intervistato in esclusiva Beccalossi, ex fantasista di Inter e Brescia e Sampdoria. “Il ‘Beck’ o ‘Dribblossi’ come lo soprannominò simpaticamente Gianni Brera […] L'articolo Inter-Milan, Beccalossi: “Occhio a Nainggolan ...

Inter - Nainggolan carica : vuole San Siro : MILANO - Il sesto belga della storia a indossare in Serie A la maglia dell'Inter vuole essere il primo a segnare in un derby. Radja Nainggolan domani sera è deciso a lasciare la sua impronta sulla ...

Nainggolan - io e il derby : 'L'Inter è più forte del Milan - ma sarà una sfida dura' : Radja Nainggolan è un esperto in materia: dopo le annate giallorosse e i tanti derby con la Lazio, le rivalità cittadine non lo spaventano. Anzi, lo caricano. Infatti non vede l'ora di scendere in ...

Nainggolan - io e il futuro : "Potrei chiudere all'Inter" : Il Ninja ha le idee chiare, anche quando parla del futuro. Il domani non spaventa uno come lui, forte delle sue certezze. Nel suo avvenire non ci saranno acconciature ardite: Radja ormai è cresciuto. ...