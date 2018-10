Inter-Milan | Vecino ancora decisivo nel finale di gara | “Non è un caso | derby campionato

Barcellona-Inter - parla l’ex nerazzurro Rafinha : “Nostalgia di Milano - vedremo cosa accadrà a gennaio” : La scorsa stagione l’Inter ha vissuto un momento di crisi a partire dalla fine del 2017, da cui poi è riuscita ad uscire grazie anche all’inserimento in pianta stabile tra i titolari di Joao Cancelo e Rafinha. Il calciatore brasiliano in pochi mesi si è legato tantissimo ai nerazzurri e ha sperato fino all’ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato di poter tornare a Milano. Tra un paio di giorni il Barcellona ...

Inter-Milan - l'ex neroazzurro Zamorano esulta su Instagram : Alla vigilia del derby si era sbilanciato. Da Appiano Gentile, ai microfoni di Matteo Barzaghi, Ivan Zamorano era bello carico e aveva fatto una profezia su Inter-Milan: "Icardi, è il nostro capitano, ...

Moviola serie A - Inter-Milan : ok i gol annullati - ma sul contatto Biglia-Nainggolan... : Inter-Milan 1-0 GUIDA Gol annullati ok Ma sul contatto Biglia-Radja... Non benissimo Guida, meglio nella ripresa dopo un primo tempo con diverse sbavature. Gli va riconosciuto un merito: sceglie di ...

Inter-Milan 1-0 - l’ex Zamorano esulta in tribuna come un ultra’ -VIDEO- : Zamorano- Ivan Zamorano sente ancora cuciti addosso i colori nerazzurri. Anni in maglia Inter indimenticabili. “Bam-Bam”: questo il soprannome dell’attaccante cileno attribuitogli dal popolo interista. Un soprannome che ha accompagnato Zamorano in anni indimenticabili. Ieri, in occasione del derby tra Inter e Milan, al gol di Icardi, Zamorano è esploso totalmente in tribuna, lasciandosi andare […] L'articolo Inter-Milan ...

Pagelle / Inter Milan (1-0) : Fantacalcio - i voti. Icardi e Politano sugli scudi (Serie A) : Le Pagelle di Inter Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza. Il derby è nerazzurro: lo decide Mauro Icardi nel secondo minuto del recupero(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Inter-Milan 1-0 - le pagelle dei nerazzurri : Icardi ancora decisivo : Si è appena concluso il big match della nona giornata di campionato, il derby di Milano tra Inter e Milan, con la vittoria dei nerazzurri per 1-0 grazie al gol vittoria di Mauro Icardi, che al 92' infila di testa su cross di Matìas Vecino, approfittando di un'incertezza di Donnarumma. La squadra di Luciano Spalletti sale a diciannove punti, tornando al terzo posto e restando a due lunghezze dal Napoli, riportandosi a più uno sulla Lazio, che ...

Inter-Milan : match trasmesso su SkySport HD e in live-streaming su SkyGo : Questa sera, alle ore 20:30, andra' in scena il derby Inter-Milan. Allo Stadio San Siro di Milano saranno presenti circa 78 mila spettatori, per un incasso di quasi 5 milioni di euro. I nerazzurri [VIDEO] arrivano al match odierno reduci dalla vittoria contro la Spal, partita terminata 1-2. I rossoneri, invece, arrivano alla gara contro i cugini dopo aver battuto 3-1 in casa il Chievo Verona. L'Inter, quest'oggi, potra' contare sul fattore ...

Inter-Milan - Nainggolan minacciato di morte : il post del calciatore belga : Radja Nainggolan si appresta a guardare qualche incontro dagli spalti dopo il problema alla caviglia occorsogli ieri durante il derby “Dovevo morire addirittura!! Ed ora? minacce ecc…”. Radja Nainggolan è uscito malconcio dal derby tra Inter e Milan, costretto a lasciare il campo a causa di un problema alla caviglia successivo ad uno scontro con Biglia. Il calciatore belga però nella notte si è sfogato attraverso le storie di Instagram, ...

'Noi vogliamo la figa a volontà' - i folli ed imbarazzanti cori dei figli di Wanda Nara dopo il derby Inter-Milan [VIDEO] : Wanda Nara e i folli cori dei figli dopo la vittoria dell'Inter sul Milan: le parole dei bambini lasciano tutti a bocca aperta Mauro Icardi è l'uomo decisivo del derby Inter-Milan: l'attaccante ...

Inter-Milan - Il gesto romantico di Icardi dopo il gol decisivo fa emozionare Wanda [VIDEO] : Mauro Icari corre dalla sua Wanda, l'argentina scoppia in lacrime: il gesto romantico al termine del derby Inter-Milan Mauro Icardi è stato l'uomo decisivo del derby tra Inter e Milan: l'attaccante ...

Video/ Inter Milan (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 9^ giornata) : Video Inter Milan (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, Derby della Madonnina, valido nella 9^ giornata del Campionato di Serie A e giocato a San Siro.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 03:03:00 GMT)

Milano. Interventi di sostituzione e posa di nuovi binari del tram : Sono sei i milioni di euro destinati a rinnovare i binari del tram e il manto stradale. Lo stanziamento, deliberato

Inter-Milan - i figli di Wanda Nara scatenati : “noi vogliamo la figa a volontà” [VIDEO] : Inter-Milan, è andato in scena un match che ha regalato spettacolo ed emozioni, una partita avvincente fino all’ultimo minuto e deciso da Icardi in pieno recupero. E’ andata in scena una partita molto importante per la Champions League o… forse qualcosa in più. Sì perchè il successo in pieno recupero di Icardi rilancia l’Inter prepotentemente anche per la vittoria dello scudetto, dopo il passo falso di ieri della Juventus contro il ...

Inter-Milan 1-0 : Icardi decide - Donnarumma tremendo - Higuain leone in gabbia Foto Errore di Donnarumma : video : Spalletti conduce il derby dall’inizio alla fine, lo vince utilizzando bene i cambi, non rischia nulla e crea tanto. Gattuso torna sulla terra: la squadra prende un altro gol