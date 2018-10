Inter | lungo stop per Nainggolan | ' Starà fuori settimane'

“Radja Nainggolan fuori a lungo” : Spalletti spaventa l’Inter : Radja Nainggolan è uscito malconcio dal derby di Milano di ieri sera vinto dalla sua Inter grazie al guizzo di Mauro Icardi avallato da Donnarumma “Come sta Radja? E’ troncato. C’è da portarlo all’ospedale e vedere, dobbiamo valutarlo. Non ci sarà per il Barcellona? Non solo per il Barcellona, sarà out per un periodo“. Le parole di Spalletti a Skysport non sono certo confortanti. Il tecnico dell’Inter ha ...

Italia 5 stelle - Conte : “Cammino sarà lungo - se ne facciano una ragione. A consessi Internazionali ci facciamo rispettare” : “Per mantenere tutti gli impegni presi, l’azione governativa deve essere necessariamente lunga. Scrivetelo: 2023“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dal palco di Italia 5 stelle, la due giorni del Movimento 5 stelle in programma al Circo Massimo di Roma.”Il nostro cammino sarà lungo, le opposizioni se ne facciano una ragione. Sono convinto che ci riusciremo, questo Paese lo cambieremo” ha ...

DIRETTA / Varese Trento (risultato live 45-33) streaming video e tv : Intervallo lungo (basket Serie A1) : DIRETTA Varese Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca alla Enerxenia Arena, valida per la terza giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 12:40:00 GMT)

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 50-41 per i meneghini all'Intervallo lungo : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 20.45 di Olimpia Milano-Real Madrid: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA ...

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 50-41 per i meneghini all’Intervallo lungo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Real Madrid, sfida valevole per la seconda giornata della stagione regolare di Eurolega. Sfida di lusso al Forum ed un esame importante per la squadra di Simone Pianigiani, che contro i campioni in carica testerà le sue ambizioni da playoff. L’inizio di stagione di Milano finora è stato perfetto con la vittoria della Supercoppa e i successi in campionato e coppa (in casa del Buducnost), ...

Maria Zarba - 66enne uccisa in casa a Ragusa/ Ultime notizie : marito Interrogato a lungo - "morte violenta" : Ragusa, donna di 66 anni uccisa in casa. il questore: "E' una morte violenta, omicidio", la vittima ritrovata nella sua abitazione con il cranio fracassato(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 17:11:00 GMT)

Un condono lungo un quarto di secolo. Interessi a un decimo dell’ultima sanatoria : Cosa accadrà alle tasche degli italiani chiamati a finanziare per diversi miliardi reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero? La pressione del governo giallo-verde sull’Unione europea per aumentare il livello del deficit serve a minimizzare quel rischio. Non potrà essere eliminato del tutto: basta dare un’occhiata alla tabella del Docu...

Judo - Mondiali 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Odette Giuffrida e Fabio Basile le punte per Interrompere un lungo digiuno. Ma non le uniche… : Due punte, tre outsider e quattro potenziali sorprese per l’Italia che si appresta a volare in direzione Baku, in Azerbaijan, dove tra giovedì 20 e giovedì 27 settembre si disputeranno i Mondiali 2018 di Judo. Il team azzurro si affida a nove elementi di grande spessore tecnico per provare a conquistare le medaglie iridate e incamerare un buon bottino di punti per il ranking olimpico in chiave Tokyo 2020. Le eccellenti prestazioni ...

Serie A/ Se l'Inter è un diesel - il riscaldamento dura a lungo... : La seconda giornata di Serie A: ALFREDO MARIOTTI commenta i principali temi del turno, partendo dal pareggio dell'Inter contro il Torino. Vittorie per Juventus e Napoli, quasi in fuga(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 07:00:00 GMT)