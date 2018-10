Inter | l' ex Stankovic | ' Mourinho? Tanti provano a imitarlo | ma'

calciomercato

: 42 reti in nerazzurro, 42 fiammate del drago! ??? Qual è il vostro gol preferito di Deki #Stankovic? ??????… - Inter : 42 reti in nerazzurro, 42 fiammate del drago! ??? Qual è il vostro gol preferito di Deki #Stankovic? ??????… - Inter : #Stankovic, @bambam9oficial e la Fondazione #Zamorano al Centro Sportivo Suning ????? Guarda qui tutte le foto ????… - Inter : Guarda tutti i gol di Dejan #Stankovic con la maglia dell'Inter! ?????? #InterForever -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Dejan, ex centrocampista dell', parla a Sky Sport di José: 'Inad, ma per riuscire a farlo devi essere dentro un personaggio ed un uomo come lui. La sua è stata sempre una lotta continua, non dico contro il ...