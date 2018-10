Inter – Infortunio Nainggolan | l’esito degli accertamenti e i tempi di recupero

Derby all’Inter. Icardi e compagni terzi - nota stonata l’infortunio di Nainggolan : L’Inter batte 1-0 il Milan e scavalca la Lazio al 3° posto. Il Derby di campionato numero 169 è deciso

Infortunio Nainggolan - tegola Inter : out nel derby! : Infortunio Nainggolan – Si sta giocando la gara di campionato valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Milan in una partita sentitissima e che non ha bisogno di presentazioni. Spettacolo di coreografie incredibile all’ingresso delle squadre in campo, poi tegola per Luciano Spalletti, Infortunio per il centrocampista Nainggolan, costretto al cambio, al suo posto dentro Borja Valero. CARICA GRATIS ...

Barcellona - Leo Messi salta l’Inter per infortunio : sui social spunta il… dispiacere del club nerazzurro [FOTO] : L’attaccante argentino salterà la partita tra Barcellona e Inter, una notizia che ha spinto il club nerazzurro ad inviare un tweet di vicinanza alla Pulce La frattura del radio del braccio destro riportata nel corso del match con il Siviglia obbligherà Lionel Messi a star fermo per tre settimane, saltando dunque il match di Champions con l’Inter e il Clasico con il Real Madrid. Una notizia pessima per Valverde, che dovrà fare a ...

INFORTUNIO MESSI : SALTA L'Inter IN CHAMPIONS LEAGUE?/ Video - ultime notizie : sospetta frattura... : MESSI, INFORTUNIO al braccio: SALTA L'INTER in CHAMPIONS? Probabile assenza dell'argentino. ultime notizie, sospetta lesione del legamento collaterale del gomito destro. (Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 00:10:00 GMT)

Messi - infortunio al gomito : a rischio la sfida contro l'Inter : Lionel Messi ha lasciato il campo per infortunio dopo quasi mezz'ora di Barcellona-Siviglia, aveva servito a Coutinho l'assist dell'1-0 e, al 12', aveva realizzato la rete del 2-0,. L'argentino ha ...

Messi infortunio al braccio : rischia Barcellona-Inter di Champions? Le ultime news : Il fuoriclasse argentino si è infortunato nel corso della sfida di campionato con il Siviglia. Dopo aver segnato il gol del 2-0 al 14', Messi è stato costretto a uscire dal terreno di gioco due minuti ...

Sci alpino - Sofia Goggia cade in allenamento a HIntertux. Si teme per un infortunio : Sofia Goggia è caduta in allenamento a Hintertux (Austria). La Campionessa Olimpica di discesa libera stava svolgendo una rifinitura in vista dell’esordio in Coppa del Mondo previsto per il prossimo weekend con il gigante di Soelden quando è purtroppo scivolata. La bergamasca, detentrice anche della Sfera di Cristallo di specialità, è stata portata via per essere sottoposta a degli accertamenti come riporta sciaremag.it. La punta di ...

Infortunio Vecino : importanti novità dall’infermeria dell’Inter : Infortunio Vecino, il calciatore nerazzurro ha effettuato gli esami strumentali dopo il problema muscolare occorsogli in Nazionale Infortunio Vecino, l’Inter può sorridere. Il calciatore uruguayano è uscito acciaccato dalla trasferta con la sua Nazionale, un problema muscolare che in un primo momento si pensava essere grave. La lesione però non c’è, si tratta infatti solo di un affaticamento muscolare per il calciatore ...

Inter - infortunio per Vecino : derby a rischio : Inter– L’uomo della Champions, l’uomo della “Garra charrua“, l’uomo che ha fatto impazzire San Siro in occasione della gara contro il Tottenham, potrebbe non far parte del derby di Milano. Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, ad oggi non giocherebbe la gara contro il Milan alla ripresa del campionato. Uno dei derby più attesi, e incerti, degli […] L'articolo Inter, infortunio per Vecino: derby ...

Inter - infortunio muscolare per Vecino con la nazionale : derby col Milan a rischio : Brutta notizia, per l'Inter, che a pochi giorni dal derby potrebbe perdere Matias Vecino. L'uruguaiano, uomo decisivo per la squadra di Luciano Spalletti, ha riportato un infortunio durante la ...

Infortunio Vrsaljko - nuovo allarme per l’Inter : il croato salta le due partite con la propria Nazionale : Persistenti problemi al ginocchio hanno spinto il ct della Croazia a rispedire a casa Vrsaljko, convocando al suo posto Bartolec nuovo stop per Sime Vrsaljko, tornato in campo dopo un mese di stop nel match vinto dall’Inter a Ferrara contro la Spal. Persistenti problemi al ginocchio hanno spinto il ct della Croazia a rispedire a casa l’esterno difensivo di Spalletti, che salterà dunque la partita contro l’Inghilterra in ...

Infortunio Brozovic/ Ultime notizie Inter - tegola per Spalletti : il croato salta la Spal : Infortunio Brozovic, brutte notizie per l'Inter di Luciano Spalletti. Ultime notizie, il centrocampista croato salterà la sfida di domani contro la Spal(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 16:05:00 GMT)

Infortunio Higuain - il Pipita ha Interrotto l’allenamento in anticipo : Gattuso prova Cutrone : Come riportato da Sky Sport24, Gonzalo Higuain domani potrebbe restare a guardare i compagni impegnati nella sfida del “Castellani” contro l’Empoli. Il Pipita ha accusato un problema fisico durante l’allenamento di oggi e Gattuso ha provato Patrick Cutrone nella formazione titolare. Resta da capire se si tratti solo di precauzione o se il problema accusato dall’attaccante argentino sia qualcosa di serio. Si ...

Infortunio Miranda - forfait dell’ultim’ora in casa Inter : Infortunio Miranda – Si avvicina la gara di campionato tra Inter e Fiorentina, nelle ultime ore brutte notizie per l’allenatore Luciano Spalletti, forfait dell’ultim’ora e che riguarda il difensore Miranda. “Miranda non sarà precauzionalmente a disposizione di Spalletti per Inter-Fiorentina a causa di un’infiammazione alla caviglia sinistra. Il brasiliano ha lasciato il ritiro prima della partenza della squadra e ...