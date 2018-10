Inter | che Brozovic | domina in Serie A per regia | corsa e interdizione

Domenica In : Elisabetta Gregoraci ospite di Mara Venier parla anche di Flavio Briatore : “Forse si è reso conto di quel che ha perso”. Leggi l’Intervista : Elisabetta Gregoraci ospite di Mara Venier a Domenica In parla di Flavio Briatore. Sull’ex marito la 38enne dice: “Forse si è reso conto di quel che ha perso”. Una piccola stoccata per l’imprenditore, padre... L'articolo Domenica In: Elisabetta Gregoraci ospite di Mara Venier parla anche di Flavio Briatore: “Forse si è reso conto di quel che ha perso”. Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Inter - Icardi direttore d'orchestra a San Siro : è l'attaccante moderno di Spalletti : E alla fine tango fu. Un tango argentino, un inno nerazzurro con un solo direttore d'orchestra: Mauro Icardi. Domato il Milan, vinto il derby, surclassato Higuain, il rivale più atteso della sfida di ...

Serie A/ Icardi e l'eccezione che conferma la regola : l'Inter onora Duomo e Madonnina : Serie A, il punto sulla nona giornata di Serie A: Mauro Icardi regala il derby all'Inter all'ultimissimo respiro, la Juventus rallenta contro il Genoa, i nerazzurri e il Napoli si avvicinano(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 07:00:00 GMT)

Inter - Spalletti : "Ha vinto la squadra che ha giocato meglio. Gattuso diceva..." : ... "Finale perfetto con gol al 92'? No, lo sviluppo voleva un altra conclusione ovvero che si facesse gol prima - dice ai microfoni di Sky Sport il tecnico nerazzurro - poi ovvio che ce lo prendiamo ...

Inter-Milan - due ragazze lasciano il numero di telefono ai calciatori : i nerazzurri vincono anche la sfida sexy [VIDEO] : Si è concluso il derby valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, il derby tra Inter e Milan non ha regalato grande spettacolo ma comunque emozioni fino all’ultimo minuto con la rete nel finale dell’attaccante Mauro Icardi. Importante scatto in chiave Champions League per la squadra di Luciano Spalletti mentre passo falso pesante per Gattuso soprattutto per il morale. In serata è andata in scena la puntata de ...

Inter - non solo Nainggolan : infortuni anche per Brozovic e Perisic - i dettagli : Brozovic e Perisic infortunati dopo il duro derby odierno tra Inter e Milan, le ultime novità che arrivano dall’infermeria nerazzurra Brozovic e Perisic sono usciti acciaccati dal derby di questa sera tra Inter e Milan. Spalletti perderà certamente Nainggolan per la gara contro il Barcellona, ed ora sono giunte notizie non proprio confortanti anche sui due croati sopracitati. Secondo quanto rivelato da Skysport, Brozovic e Perisic ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio risponde alle polemiche per l'Intervista a Mimmo Lucano : "La tv pubblica deve includere - non escludere" : Fabio Fazio, nella puntata di Che tempo che fa in onda questa sera, domenica 21 ottobre 2018, su Rai 1, ha intervistato Domenico Lucano, sindaco di Riace, momentaneamente sospeso, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: nella fattispecie, Lucano è stato accusato di aver collaborato ad un matrimonio combinato al fine di far ottenere il permesso ad una donna nigeriana.Il 16 ottobre scorso, il tribunale ha revocato gli ...

Inter - Spalletti raggiante : “Ha vinto la squadra che ha giocato meglio - Radja out per un po’” : Al termine del derby vinto contro il Milan, Luciano Spalletti è ancora carichissimo per i tre punti conquistati allo scadere, anche se non perde tempo a trovare il pelo nell’uovo: “Non è stato finale perfetto. Lo sviluppo voleva un’altra conclusione, cioè un gol prima. Poi lo prendiamo anche da ultimo. Sarebbe stato meglio giocarsela dopo essere passati in vantaggio“. Poi risponde raggiante ad Alciato di Sky, che ...

Inter-Milan 1-0 : Icardi all’ultimo respiro regala il derby (meritato) a Spalletti. Gattuso non prova neanche a ringhiare : È il derby di Icardi. Un’altra volta, come un anno fa: l’Inter vince di nuovo all’ultimo secondo, con un gol pesantissimo del suo centravanti e capitano che firma l’1-0 nel recupero. L’ennesima vittoria a tempo scaduto in questa stagione che comincia a prendere una piega entusiasmante per i nerazzurri, alla vigilia della grande sfida al Barcellona e di una striscia di fuoco che chiarirà le ambizioni di Spalletti &Co.. È fortuna, magari un ...

Che tempo che fa - Mimmo Lucano prima dell'Intervista di Fabio Fazio : il delirio sul nazismo : Poco prima dell'intervista a Che tempo che fa con Fabio Fazio, il sindaco sospeso di Riace Mimmo Lucano è tornato a chiarire la sua posizione dopo l'arresto per favoreggiamento dell'immigrazione ...

Inter - Skriniar : 'Create più occasioni del Milan - potevamo fare qualche gol' : Milan Skriniar , difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport durante l'Intervallo di Inter-Milan: 'Secondo me abbiamo creato più occasioni di loro, potevamo fare qualche gol ma siamo ancora sullo 0-0. Nel secondo tempo dobbiamo dare ancora di più'.

Conte e Grillo chiudono Italia 5 Stelle. Bonafede : “Che piacere bloccare legge su Intercettazioni”. Trenta : “Verità per Cucchi” : Ha aperto Luigi Di Maio, chiude Italia 5 stelle al Circo Massimo Beppe Grillo. La seconda giornata della manifestazione dei 5 stelle è dedicata alle agorà, ma soprattutto agli interventi dei big dal palco. Ci sono il ministro della Cultura e la ministra delle Difesa, ma debutta anche il premier Giuseppe Conte per la prima volta di fronte agli attivisti a 5 Stelle. Tra un intervento e l’altro è salito sul palco Cristiano De Andrè che ha ...

Inter Milan - coreografie del derby/ Lo spettacolo di San Siro : che cosa prepareranno le due curve? : Inter Milan, coreografie del derby: attesa per i lavori delle due tifoserie, vere e proprie opere d’arte che verranno esibite prima del fischio d’inizio a San Siro.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 14:00:00 GMT)

Inter - sguardo al futuro : anche Svilar per il dopo Handanovic : Il portierino del Benfica tra i nomi valutati da Ausilio. E Interessano altri tre giocatori del club portoghese