Intellivision Entertainment svela la sua console Amico al Portland Retro Gaming Expo

eurogamer

: #IntellivisionEntertainment presenta la sua console #Amico. - Eurogamer_it : #IntellivisionEntertainment presenta la sua console #Amico. - fainformazione : Intellivision Amico: lo storico marchio del gaming torna con una consolle per il retrogaming 2D Nel corso di un'imp… - fainfoscienza : Intellivision Amico: lo storico marchio del gaming torna con una consolle per il retrogaming 2D Nel corso di un'imp… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018)ha iniziato a parlare della sua nuovaa maggio, ma alla fine abbiamo ricevuto informazioni più concrete sul sistema durante una presentazione al.Dualshockers ha partecipato alla presentazione ed è stato in grado di confermare diversi dettagli su questo nuovo sistema. Ancora più importante, ora sappiamo che si chiamae uscirà il 10 ottobre 2020.Il nome "" è stato deciso per il significato della parola italiana e sottolinea il fatto che si tratta di un sistema adatto alle famiglie. Elaborando ciò che era stato precedentemente discusso, Tommy Tallarico ha confermato checonsentirà solo giochi in 2D a un prezzo tra $ 2,99 e $ 7,99. Il sistema è dotato di uno speciale chip realizzato internamente per spingere i giochi 2D ai loro limiti e presumibilmente in grado di ...