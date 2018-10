Insulti razzisti contro un' anziana | ma il personale dell' aereo fa spostare lei

“Brutta nera bastarda - cambia posto” - gli Insulti razzisti sul volo Ryanair. La compagnia : “Episodio denunciato” : Un uomo si rifiuta di stare seduto nel sedile accanto a una donna nera , la ricopre di insulti razzisti e pretende che il personale di cabina la faccia spostare in un altro posto: è la scena ripresa venerdì da un altro passeggero su un volo Ryanair da Barcellona a Londra. Il video, pubblicato su Facebook, è poi rimbalzato su Twitter dove è stato visto già da decine di migliaia di persone. Nelle immagini si sentono chiaramente le ingiurie ...

SONDRIO : Insulti razzisti - CALCI E PUGNI/ Ultime notizie - 28enne migrante aggredito : tutti denunciati (princip : SONDRIO , INSULTI RAZZISTI , CALCI e PUGNI . Ultime notizie : migrante 28enne finisce in ospedale dopo essere stato picchiato brutalmente da un gruppo di giovani(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:02:00 GMT)

Genova - Insulti razzisti poi lo derubano : 0.51 Un uomo della Costa d'Avorio è stato rapinato e picchiato da quattro giovani che durante l'aggressione lo hanno offeso con frasi razziste. E' avvenuto ieri sera a Dinegro,quartiere a ridosso del centro di Genova . I quattro giovani, secondo quanto ricostruito dalla polizia,hanno accerchiato la vittima, 31 anni, e dopo avergli preso i pochi soldi che aveva lo hanno aggredito insultandolo per il colore della pelle.

Di Francesco : " Insulti razzisti a Douglas Costa? Tutto falso" : Il giovane attaccante del Sassuolo, Federico Di Francesco , respinge al mittente l'accusa di aver scatenato il centrocampista della Juve Douglas Costa. "Sono profondamente turbato dalle illazioni e dalle invenzioni apparse su alcuni media nazionali. Tutto questo è offensivo e denigratorio. Non permetto che mi vengano attribuiti comportamenti e/o frasi razziste che non appartengono ai miei valori etici e che sono frutto dell"immaginazione altrui. ...

Sputo di Douglas Costa - Di Francesco : " Insulti razzisti? Invenzioni - pretendo rispetto" : Il centrocampista del Sassuolo respinge le accuse di razzismo apparse sul web dopo l'enigmatico post del brasiliano: "Non sai cosa mi ha detto"

Insulti razzisti su Facebook - non potranno usarlo per sei mesi : PORTOGRUARO, VENEZIA, - Dovranno stare per sei mesi senza Facebook: è la condanna inflitta a quattro italiani di Portogruaro, nel Veneziano, che si erano lasciati andare a commenti feroci e razzisti ...