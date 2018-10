INFORTUNIO VERDI Ultime notizie | salta le partite con Psg e Roma? Problemi muscolari per

INFORTUNIO VERDI : salta Psg-Napoli/ Ultime notizie - come sta? Problema muscolare - ecco quando torna : Infortunio Verdi : salta Psg-Napoli . Ultime notizie , come sta l'attaccante partenopeo? Problema muscolare nel corso della sfida con l'Udinese, ecco quando torna (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:15:00 GMT)

INFORTUNIO VERDI - non arrivano buone notizie per il Napoli : gli ultimi aggiornamenti : Infortunio Verdi – Il calciatore del Napoli, uscito dopo appena quattro minuti di gioco dal match del “Friuli” contro l’Udinese, ha effettuato gli esami per capire la reale entità dell’Infortunio muscolare occorsogli sabato scorso. Da un comunicato del club traspare come Verdi abbia subito una distrazione muscolare di primo grado all’adduttore sinistro, il che significa che difficilmente il numero nove ...