Infortunio Pastore | nuovo problema fisico per il trequartista della Roma | niente Cska per

Infortunio Pastore - l'argentino della Roma ha dovuto lasciare il campo prima del 40' : Infortunio Pastore – Il trequartista della Roma ha dovuto abbandonare il campo già al 37′ per un Infortunio muscolare. L'argentino si è accasciato sul terreno di gioco toccandosi il polpaccio e subito dopo ha chiesto il cambio alla panchina. Non è la prima volta che Pastore accusa un problema al polpaccio, anzi, già nello scorso marzo al PSG subì la terza ricaduta.

Roma - Pastore recupera dall'Infortunio al polpaccio : 'Ho sensazioni positive' : Il mio momento al Psg era finito, il club aveva l'intenzione di prendere altri giocatori e non volevo restare in una squadra per non giocare', ha detto l'argentino ai microfoni di RMC Sport.