Infortunio Nainggolan | quando rientra? Video | caviglia ko | contro il Barcellona potrebbe

Inter – Infortunio Nainggolan : l’esito degli accertamenti e i tempi di recupero : Confermato il trauma distorsivo alla caviglia sinistra per Radja Nainggolan “Trauma distorsivo della caviglia sinistra“. E’ quanto hanno evidenziato le analisi strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista dell’ Inter , Radja Nainggolan , presso l’Istituto Humanitas di Rozzano in seguito all’ Infortunio subito ieri in occasione del derby vinto 1-0 contro il Milan. Il belga salterà la sfida Champions ...

