Infortunio Mandzukic | salta Manchester Utd-Juventus Distorsione alla caviglia in

Juventus - Infortunio per Mandzukic. Salta il Manchester United : Dopo il forfait di Emre Can , altra tegola per la Juventus di Allegri in vista della partita di domani sera all'Old Trafford contro il Manchester United , valida per la terza giornata della fase a ...

Infortunio Mandzukic - distorsione alla caviglia e niente convocazione per Manchester : ecco i tempi di recupero : Infortunio Mandzukic – Brutta tegola per la Juventus, che deve fare i conti con i problemi fisici dell’attaccante croato, fermatosi in allenamento. Per Mandzukic, che ha subito una distorsione alla caviglia, nessuna convocazione per la gara di Champions League dell’Old Trafford contro il Manchester United: i tempi di recupero possono variare da una a tre settimane complessive. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE ...