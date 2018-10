calcioweb.eu

: Infortunio #Mandzukic, distorsione alla caviglia e niente convocazione per #Manchester: ecco i tempi di recupero… - CalcioWeb : Infortunio #Mandzukic, distorsione alla caviglia e niente convocazione per #Manchester: ecco i tempi di recupero… - _mandzukic__jfc : RT @44gattdernesto: Domani sera non ci sarà Mario #Mandzukic, rimasto ai box per una distorsione alla caviglia. Andiamo perdendo pezzi come… - odonghuelions : RT @malikssunset: Godete per l’infortunio di Mandzukic quando oggettivamente è uno dei più incisivi nelle partite importanti. O k -

(Di lunedì 22 ottobre 2018)– Brutta tegola per la Juventus, che deve fare i conti con i problemi fisici dell'attaccante croato, fermatosi in allenamento. Per, che ha subito una, nessunaper la gara di Champions League dell'Old Trafford contro ilUnited: i tempi di recupero possono variare da una a tre settimane complessive.