Influenza | nel Lazio oltre 1 milione di dosi di vaccino

(Di lunedì 22 ottobre 2018) “La Regionein occasione dell’avvio della campagna regionale di vaccinazione antle 2018/2019 ha messo a disposizione gratuitamentedidelantle. L’obiettivo è quello di consolidare e incrementare i risultati raggiunti l’anno passato e per farlo abbiamo incrementato il numero delledela disposizione che saranno distribuite grazie all’impegno di5 mila medici tra medicina generale, pediatri di libera scelta e i servizi vaccinali delle Asl”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato. Lediantle sono completamente gratuite per gli anziani over 65 anni, per i soggetti a rischio, per il personale sanitario e di pubblica sicurezza e da quest’anno anche per i donatori di sangue e ...