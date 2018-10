India | 16enne stuprata da quattro coetanei a scuola Rifiutata da un altro istituto

India : Ragazza 16enne stuprata dai compagni e costretta ad abortire dai professori : Un incubo tremendo quello passato da una giovane studentessa di un liceo Indiano, prima stuprata dai compagni di classe e poi, grazie alla complicita' dei professori, costretta ad abortire clandestinamente. Un storia dai contorni terrificanti, un liceo dove i professori invece che punire i responsabili e garantirli alla giustizia hanno coperto le loro tracce per non infangare il nome della scuola. Ragazza Indiana vittima di stupro e costretta ...