Incidente stradale a Butera a causa del maltempo | due feriti

Roma - bodyguard dei vip morto in Incidente stradale/ Ultime notizie - Jacopo Bruni travolto e ucciso da ubriaco : Roma, bodyguard dei vip morto in incidente stradale. Ultime notizie, il 45enne Jacopo Bruni travolto e ucciso da un ubriaco sulla Passeggiata del Gianicolo(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:45:00 GMT)

Maltempo Sicilia : Incidente stradale in provincia di Caltanissetta - 2 feriti : A seguito dell’ondata di Maltempo che ha colpito la Sicilia nelle scorse ore, il traffico è provvisoriamente chiuso sulla SS626 “Della Valle del Salso”, all’altezza di Butera (Caltanissetta), per un incidente che ha coinvolto frontalmente due auto: due persone sono rimaste ferite. Sul posto squadre Anas e di soccorso. L'articolo Maltempo Sicilia: incidente stradale in provincia di Caltanissetta, 2 feriti sembra essere il ...

Accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'Incidente Saint-Rhemy-EN-BOSSES. E' morto il motociclista coinvolto in un ...

Paolo e Giuseppe - ventenni morti in un Incidente stradale. Folla ai funerali a Bitonto : Paolo Putignano e Giuseppe Abbatantuono, entrambi di 20 anni, sono morti all’alba di sabato in un tragico incidente stradale. Insieme ad altri due amici rimasti feriti tornavano a casa dopo una serata trascorsa insieme quando la Lancia Y su cui viaggiavano è finita contro il cancello di un'azienda tra Modugno e Bitonto, in provincia di Bari.Continua a leggere

Foggia - Incidente stradale : madre e figlia di pochi mesi muoiono nello schianto - 5 feriti : Il dramma nel tardo pomeriggio di lunedì sulla strada provinciale 58 che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo. Due le auto coinvolte nello scontro frontale che ha visto come vittime mamma e figlia. Ferite anche altre cinque persone tra cui il marito e padre delle due vittime che sembra il più grave.Continua a leggere

Turchia - Incidente stradale : 19 morti : 15.24 Almeno 19 migranti, tra cui anche bambini, sono morti in un incidente stradale avvenuto in Turchia. Lo hanno riferito i media locali. 11 i feriti. Il camion a bordo del quale stavano viaggiando è precipitato in un fiume mentre percorreva un tratto stradale da Aydin verso Smirne. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare.

Incidente stradale morta una donna. Cristina Malandri aveva 44 anni : Incidente stradale, morta una donna. Succede a Forlì nella zona intorno a Ronco. A quanto si apprende la vittima era in sella alla sua bicicletta nei pressi di una rotonda che collega Viale Roma con la nuova tangenziale est della città: per cause in corso di accertamento è stata travolta da una Volkswagen Golf che intendeva immettersi in tangenziale. La vittima si chiamava Cristina Malandri. Lavorava in un’oreficeria del centro storico e ...

Muore in un Incidente stradale poco prima del matrimonio : la sposa in abito bianco - in lacrime sulla tomba di lui : Lei si chiama Jessica Padgett e lui si chiamava Kendall James Murphy. Kendall era un vigile del fuoco ed è morto mentre cercava di aiutare la vittima di un incidente stradale, travolto da un altro automobilista. La tragedia è accaduta in Usa, Indiana, qualche mese prima del 29 settembre, cioè della data del suo matrimonio con Jessica. E la ragazza, distrutta dalla perdita del futuro marito, ha voluto comunque creare un ricordo di quel giorno ...

Terrificante Incidente stradale per Stefano Fiore : muore una ragazza. Il calciatore condannato per omicidio stradale [DETTAGLI] : L’ex calciatore della Nazionale, Stefano Fiore, ha patteggiato oggi davanti al gup di Roma una condanna ad un anno e 11 mesi (con sospensione della pena) per il reato di omicidio stradale e lesioni personale gravi. Fiore era imputato per causato la morte di un giovane di 22 anni il 16 aprile del 2017 in un tamponamento avvenuto a Roma, nella zona di via Flaminia. Nell’incidente era rimasto gravemente ferito anche il padre della ...

Il futuro marito muore in un Incidente stradale - lei “celebra” il matrimonio sulla sua tomba : Kendall James Murphy, vigile del fuoco del Maryland, aveva 27 anni quando è rimasto ucciso nel novembre del 2017 in un incidente mentre rispondeva ad una chiamata d'emergenza. Lo scorso 29 settembre avrebbe dovuto sposare Jessica. Quel giorno la donna si è messa l'abito da sposa e ha voluto celebrarlo così.Continua a leggere

Incidente stradale a Scoglitti : muore un 42enne : Ennesimo Incidente mortale nelle strade della provincia di Ragusa. Stamattina nella strade di Scoglitti e' morto un 42enne che viaggiava su una moto.

New York - Incidente stradale : 20 morti : 00.21 Un scontro fra due auto ha causato almeno 20 morti nello Stato di New York. Secondo quanto riferiscono media locali lo schianto è avvenuto fra la State Route 30 e la State Route 30A a 40 km dalla capitale dello Stato Albany. Una delle vetture sarebbe una limousine con a bordo gli invitati a un matrimonio. Per l'Albany Times Union la vettura è sbandata finendo nel parcheggio di un ristorante, dove si sarebbe schiantata su alcuni ...

Nello stato di New York 20 persone sono morte in un Incidente stradale che ha coinvolto una limousine : Sabato venti persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli tra cui una limousine a Schoharie, Nello stato di New York. Il New York Times dice che a bordo della limousine c’erano i partecipanti a una festa di The post Nello stato di New York 20 persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto una limousine appeared first on Il Post.

Maltempo : nel Salento ritardi per treni e Incidente stradale : Non accenna a placarsi il Maltempo che sta interessando la Puglia e per le prossime ore e’ prevista una un’allerta rossa per rischio idrogeologico localizzato e un’allerta arancione idraulica. Oggi le forti piogge hanno causato disagi alla circolazione ferroviaria con forti ritardi nei collegamenti sulla tratta Bari-Lecce. In alcuni tratti i treni sono stati sostituiti dagli autobus. L’asfalto reso viscido dalla pioggia ...