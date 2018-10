Incidente con il kitesurf a San Benedetto del Tronto | grave 35enne

ANGIARI - Incidente IN SUPERSTRADA : MORTO 60ENNE/ Ultime notizie Verona - auto conficcata nel guard-rail : ANGIARI, INCIDENTE in SUPERSTRADA: MORTO 60ENNE: Ultime notizie Verona, l'auto si è conficcata nel guard-rail. Nello schianto non sarebbero coinvolti altri veicoli.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 12:27:00 GMT)

Incidente a Frigintini - auto contro muro : ferite 3 ragazze : Incidente stradale autonomo la scorsa notte , intorno alle ore 4, sulla Sp 27 all'uscita del distributore di carburante a Frigintini. Un auto, una Fiat 500, con a bordo tre ragazze, per cause ancora ...

Incidente a Vittoria : scontro autocarro scooter : Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno alle ore 17, nella zona industriale di Vittoria. Lo scontro tra un autocarro e uno scooter è avvenuto nella zoana di via Generale Cascino all'incrocio con ...

Incidente mortale a Falconara. Travolge e uccide ex pizzaiolo : era ubriaco : Falconara , Ancona, , 17 ottobre 2018 - Arrestato l'uomo al volante della Mini Cooper che lunedì sera ha investito mortalmente , FOTO , il pensionato falconarese Enrico Orlandini mentre attraversava ...

L’Isola di Pietro 2 al via con uno spettacolare Incidente e una vittima : il video dei primi minuti della nuova stagione : Un vero e proprio boom sarà quello che darà il via a L’Isola di Pietro 2. La nuova stagione della fiction con Gianni Morandi prenderà il via domenica sera nel prime time di Canale 5 con la prima puntata e con un rocambolesco incidente che lascerà tutti con il fiato sospeso sin dai primi minuti. Mediaset ha rilasciato un video in cui mostra i primi minuti della nuova stagione e ancora una volta sarà proprio Pietro, impegnato nella sua ...

Inseguimento tra carabinieri e Giulietta finisce con Incidente : presi i fuggitivi : SAN PANCRAZIO SALENTINO - Si è concluso con un incidente in corso Umberto a San Pancrazio Salentino un Inseguimento tra una Giulietta di colore bianco e un'auto dei carabinieri. Secondo le prime ...

Torino - migranti fatti scendere da un furgone della gendarmeria francese al confine - Replica Parigi : 'Un Incidente' : "Sono in attesa di sviluppi: non voglio credere che la Francia di Macron utilizzi la propria polizia per scaricare di nascosto gli immigrati in Italia", ha aggiunto il ministro dell'Interno, ...

Donnas - scontro tra tre veicoli : due feriti Aosta - E' accaduto attorno alle 7.15 di oggi - lunedì 15 ottobre - in via Roma. L'Incidente ha ... : Un incidente ha coinvolto tre automezzi, attorno alle 7.15 di oggi, lunedì 15 ottobre, a Donnas. Nella centrale via Roma, per cause da accertare, un camion, un'autovettura e un'"Ape" si sono scontrati ...

Assurdo Incidente nell’hangar - tecnico fa fuoco con un F-16 : due feriti e milioni di danni : Incredibile incidente in una base aerea militare in Belgio: un tecnico ha fatto fuoco per sbaglio con il cannone di un F16 colpendo un altro aereo dello stesso tipo, che è andato completamente distrutto, e ferendo due persone. In corso le indagini per stabilire le cause.Continua a leggere

Giulia Salemi fuori di seno al Grande Fratello Vip/ Coccole con Francesco Monte : poi l’Incidente hot : Giulia Salemi fuori di seno nella Casa del Grande Fratello Vip. La modella infatti, in maniera accidentale ha avuto un piccolo problema mentre si coccolava con Francesco Monte.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 10:34:00 GMT)