Incidente a Porto d' Ascoli | fa kitesurf e si schianta Giovane papà in coma

Atterrano sulla stessa pista : scontro inevitabile all’aeroporto di Khartoum. Il video dell’ Incidente : Due aerei militari si sono scontrati mercoledì sulla pista dell’aeroporto di Khartum: lo scalo è stato chiuso a causa dell’incidente . Non si hanno per ora notizie di eventuali feriti o vittime. Lo riporta Al Arabiya. L'articolo Atterrano sulla stessa pista : scontro inevitabile all’aeroporto di Khartoum. Il video dell’incidente proviene da Il Fatto Quotidiano.

Incidente nella notte in porto - operaio ricoverato in ospedale : Incidente sul lavoro la scorsa notte intorno alle 3 a ponte Libia presso il terminal San Giorgio. Un operaio di 46 anni, che si trovava sulla nave Yigitcan, è caduto da un'altezza di quasi 2 metri, ...

Monir Grida morto in un Incidente a Bomporto : Monir Grida , 38 anni, è morto in un incidente a Bomporto (Modena). I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla locale

Siria - esplosioni in aeroporto militare di Damasco/ Ultime notizie : missili israeliani o Incidente ? E’ giallo : Siria , esplosioni in aeroporto militare di Damasco . Ultime notizie : missili israeliani o incidente? E’ giallo attorno alle due forti detonazioni avvertite nelle scorse ore(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:58:00 GMT)

Porto - Incidente per un turista italiano : cade in un’opera d’arte e finisce in ospedale : Un turista italiano è finito in ospedale in Portogallo dopo essere caduto dentro a una delle opere d’arte dell’artista britannico Anish Kapoor esposte al museo Serralves di Porto. Il 59enne si è avvicinato all’opera, un buco nero profondo 2,5 metri, pensando fosse solo un’illusione ottica e ha perso l’equilibrio.Continua a leggere